Sarà la sfida della verità, che potrà dare, anche se il campionato è appena alla 5ª giornata, una giusta dimensione della BCC Vasto Basket. I biancorossi, reduci dalla trionfale trasferta di Montegranaro, andranno a fare visita alla capolista Benacquista Assicurazioni Latina, forte di 4 vittorie ottenute nelle prime 4 gare stagionali. Ierbs e compagni hanno la metà dei punti dei laziali ma si presenteranno sul parquet con la voglia di fare bene e magari tentare di imporre il primo stop stagionale al Latina.

Coach Di Salvatore mantiene alta la concentrazione. "Sto cercando di far capire ai giocatori che se non si entra sul parquet con fame, con la voglia di vincere le gare, faremo fatica con chiunque. Invece, se avremo l'atteggiamento visto a Montegranaro, la nostra migliore prestazione stagionale, potremo conquistare vittorie ovunque".

Se nello scorso campionato ci si era abituati a vincere quasi sempre, quest'anno le cose andranno diversamente. "Ci servono ancora più grinta e voglia di fare bene. L'anno scorso la nostra determinazione ci ha portato dove sappiamo bene".

Le prime giornate di Lega Adecco DNB hanno rivelato che il girone C, tranne i rulli compressori Latina e Giulianova a punteggio pieno, presenta molto equilibrio. "Basta vincere un paio di partite di fila e ci si ritrova nelle zone alte della classifica". Domenica la BCC Vasto Basket potrà scendere in campo con la giusta tranquillità mentale perchè ad essere obbligati a vincere saranno i padroni di casa. "Sulla carta sono più forti, ma poi in campo si gioca 5 contro 5 e può succedere tutto", commenta Di Salvatore.

Poi, finita la peregrinazione per il centro Italia, per la squadra vastese sarà il momento di tornare "a casa". Il 10 novembre alle 18 si accenderanno per la prima volta le luci del PalaBCC ad illuminare il secondo dei due derby d'Abruzzo, quello con Giulianova. "Una gara alla volta - dice Di Salvatore -. Però fin d'ora chiediamo ai nostri tifosi di starci vicini. Lo abbiamo visto lo scorso anno, un pubblico caloroso può aiutare la squadra a superare momenti di difficoltà. Avremo bisogno del sostegno di tutti".

Prima, però, c'è da andare a Latina. Domenica sera alle 18 sarà partita vera. In casa biancorossa non lo dicono ma un po' tutti sperano di fare lo "scherzetto" di Halloween, con qualche giorno di ritardo, ai primi della classe.