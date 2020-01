E' stata apprezzata l'iniziativa promossa nello scorso fine settimana dal consorzio Vasto in Centro e da Confesercenti, in collaborazione con l'amministrazione comunale, nel segno delle auto non inquinanti. Per tutta la giornata di sabato i cittadini hanno potuto ammirare da vicino alcune delle più moderne auto che utilizzano motori a basse emissioni inquinanti.

"E' la prima di una serie di iniziative per ridare centralità al nostro centro storico - hanno spiegato i responsabili del Consorzio -. Dopo l'esposizione delle biciclette, mezzo ecologico per eccellenza, abbiamo scelto di presentare delle auto che inquinano meno di quelle tradizionali.

Per questo dobbiamo ringraziare le due concessionarie, Pasquarelli e Saraceni, che si sono messe a disposizione con le loro vetture e il loro personale per essere presenti in piazza".

Tante le persone che si sono avvicinate ai due punti espositivi, fermandosi a guardare le auto e ricevendo informazioni e materiale dal personale delle due concessionarie. "Crediamo che creare situazioni come questa - hanno commentato gli organizzatori - possa essere un modo per rendere piacevole il tempo trascorso dai vastesi e non nel centro storico".

Tante altre le iniziative in programma, anche in vista delle feste natalizie. In questi giorni tutte le attività aderenti al consorzio sono state addobbate con le zucche di Halloween, mentre il direttivo sta lavorando ai prossimi appuntamenti.