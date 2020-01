Dal 1 al 30 novembre sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande ai voucher per le famiglie residenti a San Salvo nel cui nucleo sono presenti minori nell’età compresa tra 0 e 2 anni e che frequentano gli asili nido accreditati.

Un sostegno per le famiglie voluto dall’Amministrazione comunale per contribuire al pagamento della retta dei loro figli per il corrente anno scolastico.



"Dopo aver rimodulato le rette scolastiche – commenta il sindaco di San Salvo – con questo provvedimento abbiamo compiuto un ulteriore sforzo nella direzione di essere vicini alle famiglie con un fondo di 20 mila e 107 euro". L’assessore alle Poliche sociali Maria Travaglini evidenzia: "Sono state individuate tre fasce per le quali concederemo contributi concorrendo dal 20 al 50 per cento della spesa sostenuta per la frequenza agli asili nido".

Per ogni informazione e per scaricare le domande (scadranno il 30 novembre) da presentare su apposito modulo si può utilizzare il sito internet del Comune di San Salvo o ci si può rivolgere allo sportello del Sgeretariato Sociale, Servizio Informagiovani o presso il Servizio Politiche sociali.