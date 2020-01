Sferra un pugno a un operatore ecologico e si allontana. Poi, quando i carabinieri lo rintracciano, li aggredisce con un coltello. Arrestato in attesa del processo per direttissima un rumeno di 21 anni, di cui i militari hanno fornito solo le iniziali: B.C. E' successo stamani nella Vasto antica.

La ricostruzione dei fatti - Così il Comando provinciale dei carabinieri di Chieti ricostruisce l'accaduto: "Questa mattina, verso le 6, un operatore ecologico di 38 anni, mentre svolgeva il suo lavoro nel centro storico di Vasto, e' stato aggredito da un rumeno che, in evidente stato di ebbrezza e senza alcuna ragione, gli si è avvicinato per scagliargli un pugno al volto. Subito dopo l'uomo, che era in compagnia di altri due connazionali, anche loro ubriachi, si è allontanato.

Il malcapitato, dopo essersi ripreso, ha subito chiamato il 112 per richiedere l'intervento dei carabinieri dal momento che due dei tre stranieri erano ancora nelle vicinanze.

Sul posto, in pochi minuti, è arrivata una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Vasto, che ha subito fermato i due amici dell'aggressore per identificarli e acquisire informazioni utili al rintraccio del loro connazionale.

Proprio in questo frangente, mentre i carabinieri annotavano le generalità dei due fermati, l'altro rumeno, il responsabile dell'aggressione all'operatore ecologico, e' ricomparso brandendo tra le mani, questa volta, un coltello.

Alla vista degli uomini in divisa l'uomo, poi identificato in B.C.di 21 anni, si è scagliato contro uno dei due carabinieri cercando di colpirlo. Ne è scaturita una breve colluttazione al termine della quale il malvivente e' stato disarmato e tratto in arresto con le accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Accompagnato in caserma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, il rumeno, poiché senza fissa dimora, e' stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Vasto in attesa di essere processato, con rito direttissimo, nella mattinata di domani".