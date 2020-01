La Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale di Cupello propone gratuitamente a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni del territorio un laboratorio di disegno: "Verso un mondo di Valori" patrocinato dalla Fondazione Malagutti Onlus, dal Comune di Cupello e in collaborazione con Diritti a Colori.

Gli elaborati prodotti parteciperanno alla XII edizione del "Concorso Internazionale di disegno" indetto da Diritti a Colori, Network per la difesa dei diritti dei bambini che si fonda sul Manifesto del "Movimento Internazionale per il rispetto dei diritti dell'Infanzia", ideata dalla Fondazione Malagutti onlus con la quale siglammo un'intesa il 17 novembre 2012.

La mission è quella di stimolare fantasia, creatività ed intelligenza per un'importante occasione di confronto, conoscenza e condivisione tra le diverse realtà di vita, coinvolgendo anche famiglie, istituzioni e mass media nella valorizzazione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989 (prestando particolare attenzione all'art.29).

In un periodo di crisi economica e sociale come quello che stiamo vivendo, con la nostra identità di scuola cattolica, avvertiamo l'esigenza di iniziare a seminare qualcosa di utile per tutti,protesa verso un mondo di valori,dove i bambini possano crescere integralmente e stare bene con sè stessi e con gli altri.

La Coordinatrice pedagogica

Angela Di Fabio