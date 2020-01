Da Cristopher Lo Mele, titolare della ditta Pyrofantasy, riceviamo e pubblichiamo.

"Domenica, durante il saluto alla fine della Santa Messa, ho chiesto a Papa Francesco cosa pensasse davvero di sabato e lui mi ha risposto: 'Bellissimo!'; non contento, l’ho rintuzzato con un sincero 'davvero?' e lui ha ripetuto: 'Bellissimo!'".

Tratto da un e-mail inviata da Don Andrea Ciucci, organizzatore della Giornata Mondiale della Famiglia al coordinatore dell'evento nostro conterraneo,Guglielmo Boschetti che ci ha dato questa meravigliosa occasione.

Sabato 26 ottobre ci è stata data l’opportunità di svolgere un grandioso lavoro, programmato e studiato nei minimi dettagli.

Non ci sono parole sufficienti e abbastanza importanti per ringraziare in primis, colui che ha creduto in noi fin dal principio l'amico, Guglielmo Boschetti.

Il nostro 'grazie' più grande va a lui, che ci ha dato questo indescrivibile opportunità ed onore…ma va anche a tutti coloro che hanno fatto in modo che questo evento, riuscisse alla perfezione.

Occasioni del genere non capitano a tutti nella vita, ed è per questo che ci sentiamo fortunati ed onorati.

Una settimana per la preparazione del progetto, 12 ore di gonfiaggio, 50.000 palloncini gonfiati ad elio, 20 volontari e Sua Santità Papa Francesco I° che in occasione della Giornata Mondiale della Famiglia, portava, emozionato, tra le mani i nostri palloncini.