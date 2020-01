La Conferenza dei Servizi, convocata presso gli uffici Ambiente e Territorio della Regione Abruzzo, ha rilasciato parere favorevole all’ampliamento della cava di argilla a Lentella proposto dalla dalla società Laterlite spa. Il Sindaco, la Giunta e l’Amministrazione Comunale di Lentella, esprimono tutta la loro soddisfazione per la conclusione positiva dell’iter autorizzativo a dimostrazione che coniugare Ambiente e Lavoro, tutelare posti di lavoro e Ambiente, è possibile.

Il lavoro fatto in sinergia, Amministrazione Comunale, Politica, Sindacati, Lavoratori, Istituzioni Religiose e Azienda, ha portato a questo risultato, che permetterà all’Azienda di poter continuare la propria attività, ai lavoratori di avere un futuro più sereno per le proprie famiglie e a tutelare l’ambiente in cui viviamo.

Il Sindaco ringrazia la Giunta, l’Assessore alle attività produttive Gianni Cordisco e tutti i Consiglieri di maggioranza che in questi mesi non hanno mai fatto mancare il proprio impegno e la loro vicinanza per la definizione in positivo della vicenda. Ringrazia la politica per aver dimostrato di avere a cuore le sorti dei lavoratori, dell’Azienda e del Territorio. Ringrazia i Sindacati per aver proposto soluzioni e dato il giusto apporto. Ringrazia i lavoratori per la partecipazione e collaborazione a tutte le iniziative intraprese. Ringrazia l’Azienda per la sensibilità dimostrata e la volontà di voler continuare a produrre sul nostro Territorio nel rispetto totale dell’Ambiente. Ringrazia gli Amministratori del Territorio per la loro vicinanza.

Inoltre ringrazia il Parroco Don Luca Corazzari e l’Arcivescovo della Diocesi Cheti-Vasto Mons. Bruno Forte per l’impegno e le parole di conforto portate ai lavoratori e all’Amministrazione Comunale nei momenti difficili. Ringrazia anche quanti, accecati dall’invidia e la gelosia,giocando sulla pelle dei lavoratori e non comprendendo la gravità della situazione, hanno voluto giocare allo sfascio solo per meri interessi personali. L’Amministrazione Comunale continuerà a vigilare e impegnarsi, come ha sempre fatto, per la tutela dell’Ambiente e per la salvaguardia dei posti di lavoro delle aziende del territorio. Grazie a tutti.

Carlo Moro

Sindaco di Lentella