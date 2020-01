Ha avuto un esito positivo l'incontro promosso dall'onorevole Cesare Damiano dopo la sua presenza in Val Sinello. L'esponente del Pd ha ottenuto la disponibilità del ministro del Lavoro Flavio Zanonato ad incontrare le parti coinvolte nella riconversione (fallita) della Golden Lady. Ieri, nel corso dell'assemblea con i lavoratori, sono stati i tre rappresentanti sindacali a riferire quanto emerso dall'incontro romano.

E' una moderata soddisfazione quella che traspare dalle parole di Rucci, Zerra e Schioppa. Un primo passo, cioè far tornare in campo la Golden Lady, è stato fatto. Ora la partita si giocherà sulla realizzazione di un accordo di programma, sulla base di quanto avvenuto in altre regioni italiane, per poter trovare nuovi investimenti che facciano ripartire le attività lavorative.

Sarà un percorso con verifiche quindicinali e mensili, per fare costantemente il punto della situazione. I lavoratori hanno ascoltato con attenzione quanto riferito dai loro rappresentanti. Il tempo stringe, anche perchè si avvicina sempre più il termine della mobilità per molti di loro. In ballo, tra l'altro, c'è ancora la vicenda Silda, con l'udienza in Tribunale il prossimo 12 novembre per la discussione del concordato e l'azienda che dovrà presentare un piano di rientro. Ma, ormai è chiaro, della Silda in Val Sinello nessuno vuole più sentir parlare.

Nel filmato gli interventi dei rappresentanti sindacali per illustrare ai lavoratori quanto avvenuto a Roma.