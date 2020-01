La buca perpetua di via del Porto finalmente sparirà. Era lì da un paio d'anni. Nei giorni scorsi era finita sulle cronache nazionali, in un articolo del quotidiano La Repubblica. Tra le transenne erano cresciute piante di zucca e pomodori.

Sono iniziati i lavori di riparazione per conto della Sasi, la società che gestisce il servizio idrico integrato (acqua, fogne e depurazione) in 92 comuni su 104 della provincia di Chieti.

L'annosa questione era stata causata da un contenzioso tra il Comune e l'impresa privata Paglione per via di un allaccio alla condotta fognaria. Gli interventi sono cominciati con lo spurgo delle tubature, proseguiranno con il recupero totale della loro funzionalità e con la chiusura della buca per ripristinare la sede stradale.

Il 23 ottobre Marco Marra, assessore comunale ai Servizi, aveva annunciato i lavori (leggi la notizia).

"Di recente - aggiunge Marra - il Comune si è anche accollato un analogo intervento, che pure era di competenza della Sasi, in via Maddalena".

Intanto la società gerente il servizio sta riparando anche una falla creatasi al di sotto di via Incoronata che nelle scorse settimana aveva causato disagi ai residenti della zona per via dell'erogazione idrica a singhiozzo.