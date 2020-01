Attimi di paura questa mattina sulla provinciale che collega Vasto e San Salvo. Un automobilista che si recava a San Salvo ha perso il controllo della sua vettura poco prima del Villaggio Siv. La sua auto si è quindi girata e, dopo essersi letteralmente impennata sul terreno che costeggia la strada, ha finito la sua pazza corsa adagiata su un fianco. La velocità non era sostenuta e a causare l'incidente sono state le pessime condizioni del manto stradale, molto dissestato e viscido a causa della pioggia.

Il guidatore è riuscito ad uscire fuori dall'auto da solo, fortunatamente illeso. La cintura di sicurezza e l'esplosione dell'airbag hanno evitato che subisse guai fisici.

Sul posto gli agenti della Polizia, che hanno regolato la viabilità in attesa dell'arrivo del carroattrezzi che ha portato via l'auto. Si allunga l'interminabile serie di incidenti avvenuti lungo questa strada, su cui la manutenzione manca ormai da troppo tempo. Avvallamenti, buche, guard rail rotti, terreno che è finito sulla strada, curve insidiose, sono tutti pericoli disseminati lungo il percorso. La pericolosità, in particolare quando piove, è altissima. Di interventi sembra non essercene l'ombra. Del resto il presidente della provincia Enrico Di Giuseppantonio qualche giorno fa ha annunciato che "con queste condizioni finanziarie dell'ente saremo costretti a chiudere 600 km. di strade provinciali entro 2-3 anni".