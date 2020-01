In una Val Sinello che vive una profonda crisi le vicende di diverse aziende si incrociano inevitabilmente alla ricerca di soluzioni che possano far restare o riportare il lavoro in un territorio. Ieri i lavoratori della Canali hanno raggiunto in corteo lo stabilimento ex Golden Lady, dove era in programma l'assemblea dei lavoratori.

Quello che serve è un'unità d'intenti a tutti i livelli tra le istituzioni ma soprattutto tra i lavoratori stessi, affinchè si faccia fronte comune per far sentire forte la voce di questa terra che chiede lavoro.

E' Arnaldo Schioppa, segretario provinciale della Uiltec Uil, a lanciare un forte messaggio di unità ai lavoratori, affinchè non si disperdano le energie. "Questa è la lotta di tutti i lavoratori del territorio".