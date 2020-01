Ricerche anche nel Vastese per rintracciare Mauro Di Iorio, il 30enne di Chieti scomparso da tre giorni. Studente universitario, laureando in economia aziendale, Mauro è uscito di casa domenica sera. Ai genitori ha detto che stava andando ad accompagnare un amico alla stazione di Pescara ma, da quel momento, i familiari non sono più riusciti a rintracciarlo.

La sua auto, una Fiat Punto rossa, è stata poi ritrovata davanti alla stazione ferroviaria del capoluogo adriatico, ma del giovane non si hanno notizie. Il suo cellulare risulta spento.

"Mio fratello Mauro non è tornato a casa e noi siamo fortemente preoccupati. Ha trent'anni, robusto bruno e leggermente stempiato, alto circa 1 e 87cm. Ogni vostra segnalazione può risultare per il suo ritrovamento", è l'appello lanciato su Facebook da Stefano Di Iorio.

Tramite Rete8, il padre di Mauro ha voluto lanciare un messaggio al figlio: "Qualsiasi sia il problema, tutto si risolve. Non preoccuparti, l'unica cosa che ci interessa é che tu torni al più presto a casa".

Chiunque lo vedesse o avesse notizie di lui può telefonare al 347 5091460.