Tra Vasto Marina e Acqua&Sapone finisce 1-1. La squadra allenata da Naccarella, quartultima in classifica a 8 punti, passa in vantaggio al 55' con Fedele. I padroni di casa, terzultimi a 7, puntavano a vincere la prima partita in campionato e invece conquistano il settimo pareggio stagionale, grazie alla rete di Stivaletta arrivata all'86.





La partita. In porta nel Vasto Marina c'è Bruno che torna da titolare anche in casa, in difesa Benedetto fa coppia con Menna, rientra Piermattei che però parte dalla panchina, come Pili, Cesario e Stivaleta, ancora fuori Puka infortunato. Alcuni degli under in campo, come Menna, Stivaletta e Riella, tra Juniores e prima squadra, al termine di questa settimana avranno giocato cinque partite.

I padroni di casa vogliono assolutamente vincere, ma la gara è inchiodata sullo 0-0 e si rivelerà molto noiosa. Al 7’ la prima occasione è per i vastesi con Tomeo che dal limite dell’area serve Napolitano che passa all’accorrente Riella che calcia fuori. Al 15’ Consolazio in area manda sopra la traversa e un minuto dopo cicca la palla, sempre nell’area piccola.



Al 18’ bel tiro di Tomeo a girare da dentro l’area, ma Chessari gli chiude lo specchio, al 25’ punizione dalla destra di Di Paolo che serve Gaudiello, la difesa respinge la sua conclusione. Al 30’ la punizione a giro di Consolazio viene intercettata dal portiere avversario.



Al 34’ fallo di Maruggi su Di Paolo, Di Biase batte la punizione, la barriera devia, Bruno è attento, al 42’ Di Paolo dalla distanza conclude a lato.

Nella ripresa lo spettacolo non migliora, al 46’ occasione sui piedi di Di Paolo, Menna lo anticipa e mette in angolo, al 53’ Tomeo apre per Consolazio che crossa in mezzo, Benedetto colpisce in girata in area, la palla esce.



Al 55’ ospiti in vantaggio, Fedele lanciato e rete buca la difesa e di sinistro rasoterra supera Bruno e insacca il primo gol dell'incontro. Al 62’ Maruggi in area si divora il gol calciando a lato davanti al portiere.



All'80’ Consolazio in progressione sulla sinistra salta un avversario e mette in mezzo, ma Tomeo non ci arriva, la palla esce dall’area dove c'è Cesario che di destro conclude sul fondo. Al 86’ Tomeo batte una punizione dal limite, la sfera arriva sui piedi di Stivaletta che è lesto e mette dentro l'1-1.

Finisce con un altro pareggio, la società voleva una vittoria, ora potrebbero esserci delle novità, sia per quanto riguarda i giocatori che l'allenatore. Domenica alle 14.30 trasferta contro il Miglianico a 13 punti in classifica, che oggi ha perso 1-0 a San Salvo.

Tabellino

Vasto Marina-Acqua&Sapone 1-1 (0-0)



Reti: 55’ Fedele (Acqua&Sapone), 86’ Stivaletta (Vasto Marina)



Vasto Marina: Bruno, D’Alessandro, Colamarino, Napolitano (63’ Cesario), Menna, Benedetto (74’ Benedetto), Florio (68’ Stivaletta), Maruggi, Consolazio, Tomeo, Riella. A disposizione Antenucci, Nocciolino, Piermattei, Iammarino. Allenatore Baiocco



Acqua&Sapone: Chessari, D’Amico (90’ Di Lorenzo), Di Biase, Di Lisio, Speranza, Erasmi, Minatolo, Gaudiello (83’ Di Donato), Sciolteti, Di Paolo, Fedele. A disposizione De Donatis, Maiorani, Catena, Aliprandi. Sorgentone.Allenatore Naccarella



Arbitro: Pierpaolo Carella di Chieti (Stefano Cicchitti di Chieti e Giovanni Morgante di Avezzano)



Ammoniti: Napolitano (Vasto Marina), D’Amico (Acqua&Sapone), Maruggi (Vasto Marina)

I risultati della decima giornata di Eccellenza. Alba Adriatica-Vastese 1-1, Altinrocca-River Casale 2-2, Avezzano-Montorio 0-0, Civitella Roveto-Capistrello 0-0, Francavilla-Rosetana 1-1, Pineto-Torrese 4-1, San Nicolò-Virtus Cupello 1-0, San Salvo-Miglianico 1-0, Acqua&Sapone-Vasto Marina 1-1



La classifica. San Nicolò 26, Avezzano 23, Capistrello 20, Pineto 17, San Salvo e Torrese 16, Vastese 15, Alba Adriatica e Miglianico 13, Francavilla e Rosetana 11, Montorio e River Casale 10, Acqua&Sapone e Altinrocca 8, Vasto Marina 7, Civitella Roveto 6 e Virtus Cupello 5



Il prossimo turno, undicesima giornata, domenica 3 novembre, ore 14.30. Capistrello-Francavilla, Miglianico-Vasto Marina, Montorio-Civitella Roveto, River Casale-Avezzano, Rosetana-San Salvo, Torrese-Alba Adriatica, Vastese-Altinrocca, Virtus Cupello-Pineto, Acqua&Sapone-San Nicolò