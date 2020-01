Ore 15.25 - Si è trattato di un falso allarme: "Era un pacco regalo, confezionato con carta lucida. Dentro c'erano medicinali e fazzoletti", spiega il tenente Massimo Palandrani, ufficiale di turno della polizia municipale. "Il pacco è stato aperto da un agente della squadra anticrimine del Commissariato".

In via pracauzionale, erano state attivate le procedure previste in queste situazioni. Sul posto si era portata anche una squadra di vigili del fuoco. In caso di emergenza, sarebbe stato richiesto l'intervento degli artificieri.

Ore 15.20 - L'area è ora transennata e presidiata dagli agenti del Commissariato e della polizia municipale.

Ore 15 - In base alle prime testimonianze, il pacco sospetto era stato lasciato nei pressi del bancomat. I poliziotti della volante e gli agenti della polizia municipale stanno valutando il da farsi, cercando di capire se si tratti della dimenticanza di qualcuno e, dunque, di un falso allarme, oppure di un allarme vero e proprio.

La prima notizia - Un pacco sospetto è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi, prima delle 15, nei pressi della banca che si trova all'angolo tra via Tobruk e via San Michele, nel centro di Vasto. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili urbani.