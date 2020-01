Sospensione dell'installazione e rimozione immediata dell'antenna telefonica dal parcheggio di via Ugo Foscolo. Lo prevede l'ordinanza firmata oggi pomeriggio, attorno alle 16.45, dal sindaco di Vasto, Luciano Lapenna.

Arriva, dunque, lo stop al ripetitore Ericsson-H3G. Una gru lunedì scorso aveva sistemato l'impianto radio base sul torrino del quinto livello del multipiano da 330 posti che si trova a due passi dal municipio.

Intanto, a palazzo di città è in corso un vertice di maggioranza convocato dal primo cittadino.

In mattinata, parlando a ZonaLocale.it, Franco De Francesco, titolare dell'omonima impresa cui il Comune ha affidato per 45 anni la gestione del parcheggio di via Foscolo, declinava ogni responsabilità (leggi l'articolo).

D'Alessandro: "Rescindere il contratto" - La risoluzione per inadempimento del contratto con l'impresa De Francesco. Torna a chiederla Davide D'Alessandro, consigliere comunale indipendente: "Esprimo soddisfazione per l'ordinanza firmata dal sindaco", commenta l'esponente dell'opposizione. "Ora non resta che chiedergli un piccolo sforzo in più: verificare se esistono le condizioni per chiedere la rescissione del contratto. Se la ditta, come prevede il capitolato di oneri, non ha preventivamente sottoposto all'amministrazione la richiesta di miglioria per l'approvazione, si può andare nella direzione che auspico. Rescissione contrattuale e nuovo contratto con un privato senza trascurare la gestione diretta da parte dell'ente".