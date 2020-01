Finisce 1-1 ad Alba Adriatica dove svanisce per la squadra di Mario Lemme, a quasi un quarto d'ora dal termine, l'obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva.

La Vastese passa in vantaggio con Soria nella ripresa al 62' con un bellissimo gol, ma si fa raggiungere al 73' su calcio di rigore molto generoso messo a segno da Esposito. Nel finale ospiti vicini al vantaggio ma la conclusione di Di Vito su punizione finisce sul palo a portiere battuto.

Una decisione contestata quella del direttore di gara, il signor Valerio Vitucci di Sulmona, che la dirigenza ospite non ha condiviso, un rigore che la maggior parte dei presenti allo stadio, non solo i vastesi, ha definito inesistente.

Un punto che porta i biancorossi a quota 15 punti in classifica. Battista e Irmici ammoniti salteranno per squalifica la prossima partita in programma domenica 3 novembre alle 14.30 all'Aragona contro l'Altinrocca, a 8 punti, che oggi ha pareggiato 2-2 in casa contro il River Casale.

Tabellino

Alba Adriatica-Vastese 1-1 (0-0)



Reti: 62' Soria (Vastese), 73' rigore Esposito (Alba Adriatica)



Alba Adriatica: Masi, Arietti, Tarquini, Scaramazza (39’ Esposito), Scarpetti, Faragalli, Di Giorgio, Ianni, Spinozzi (86’ Prosperi), Ruggieri, Antonacci (80’ Di Nicola). A disposzione Spinelli, D’Eustacchio, Emilii, Pirelli. Allenatore Psqualino Di Serafino



Vastese: Cialdini, Benedetti, Berardi, Battista, Irmici, Catenaro, Spagnuolo, Avantaggiato (68’ Di Vito), Miani (70’ Torres), Soria, Balzano. A disposizione Cianci, Cardone, Antignani, Pantalone, D’Adamo G. Allenatore Mario Lemme



Arbitro: Valerio Vitucci di Sulmona (Sferrella e Pantalone di Pescara)



Ammoniti: Scarpetti (Alba Adriatica), Benedetti (Vastese), Battista (Vastese), Irmici (Vastese), Ruggieri (Alba Adriatica), Torres (Vastese)

I risultati della decima giornata di Eccellenza. Alba Adriatica-Vastese 1-1, Altinrocca-River Casale 2-2, Avezzano-Montorio 0-0, Civitella Roveto-Capistrello 0-0, Francavilla-Rosetana 1-1, Pineto-Torrese 4-1, San Nicolò-Virtus Cupello 1-0, San Salvo-Miglianico 1-0, Acqua&Sapone-Vasto Marina 1-1

La classifica. San Nicolò 26, Avezzano 23, Capistrello 20, Pineto 17, San Salvo e Torrese 16, Vastese 15, Alba Adriatica e Miglianico 13, Francavilla e Rosetana 11, Montorio e River Casale 10, Acqua&Sapone e Altinrocca 8, Vasto Marina 7, Civitella Roveto 6 e Virtus Cupello 5

Il prossimo turno, undicesima giornata, domenica 3 novembre, ore 14.30. Capistrello-Francavilla, Miglianico-Vasto Marina, Montorio-Civitella Roveto, River Casale-Avezzano, Rosetana-San Salvo, Torrese-Alba Adriatica, Vastese-Altinrocca, Virtus Cupello-Pineto, Acqua&Sapone-San Nicolò