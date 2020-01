San Salvo-Miglianico 1-0 (A cura di Luca Di Sciascio). Il San Salvo vince 1-0 sul Miglianico è si piazza al quinto posto in classifica, in piena zona play-off. La compagine sansalvese raccoglie il quinto risultato utile consecutivo che manda in estasi la tifoseria biancazzurra.



Il tecnico biancazzurro Gallicchio è costretto a rinunciare oltre agli squalificati, Antenucci e Ramundo, anche a Quaranta, Di Pietro e Sabella infortunati. Il trainer sansalvese ridisegna la squadra spostando capitan Giuliano al centro della difesa, Felice sulla destra e spostando Izzi come esterno sinistro di centrocampo. I presenti al “Bucci” hanno assistito a una gara povera di emozioni ma molto combattuta da due squadre ben messe in campo.



Il vantaggio dei locali arriva dopo soli due minuti. Il giovane Cappelletti si libera bene dell’avversario serve Gancitano che con un tiro all’angolino basso porta in vantaggio la sua squadra. Il gol cambia senza dubbio il volto della partita con i locali che amministrano molto bene il risultato e gli ospiti mai pericolosi. L’unica nota da segnalare nella prima frazione è una brutta tegola in casa San Salvo con l’infortunio muscolare occorso a Gancitano, che è stato costretto ad uscire in barella dal terreno di gioco. Nella ripresa al decimo Felice ci prova con un tiro che termina di poco alto.



Al 27’ dribbling ubriacante di Cappelletti che serve Ferrante ma la sua conclusione viene respinta da Palena. L’unica azione degli ospiti arriva al 43’ con una punizione di Serafini respinta con i pugni da Raspa. Dopo cinque minuti di recupero il direttore manda tutti negli spogliatoi tra l’esultanza dei locali che, dopo un avvio di campionato non positivo, ora iniziano a sognare un campionato nei piani alti. Ottima la prova del nuovo acquisto Vitiello che, dopo il gol di domenica, ha lottato su ogni pallone con tanta grinta da vendere.





Tabellino

San Salvo-Miglianico 1-0 (1-0)

Reti: Reti: 2’ Gancitano

San Salvo: Raspa, Felice, Pollutri, Vitiello, Lapiccirella, Giuliano, Cappelletti, Sasso (19’ st Del Borrello), Marinelli, Gancitano (37’ pt Ferrante), Izzi, A disposizione: Coccia, D’Aulerio, Ciavatta, Costantini. Allenatore: Claudio Gallicchio

Miglianico: Palena, Cinquino, Adorante, Sichetti, Pomposo, Gialloreto, Torsellini, Serafini, Contestabile (4’st Marrone, 27’st Quintigliani), Petito, D’Amore (46’st Fiaschi). A disposizione: Tortora, Cempi, Di Nardo, Stampone. Allenatore: Alessandro Tatomir

Arbitro: Fabio Tucci di Ostia Lido (Cialini e De Remigis di Teramo)

Ammoniti: Sichetti, Pomposo, Serafini, Fiaschi (Miglianico); Vitiello, Del Borrello, Lapiccirella, Pollutri (San Salvo)

San Nicolò-Virtus Cupello 1-0. Niente da fare per la Virtus Cupello contro la capolista San Nicolò. Dopo aver ottenuto domenica la prima vittoria in casa contro l'Alba Adriatica, la formazione di Memmo perde di misura, con il gol di Cini al 43'.

I rossoblu limitano i danni, restano ultimi in classifica a 5 punti, e da domani inizieranno a pensare ad un'altra gara impegnativa, la sfida interna in programma domenica alle 14.30 contro il Pineto quarto in classifica a 17 punti, che oggi ha travolto 4-1 la Torrese.

Tabellino

San Nicolò-Virtus Cupello 1-0 (1-0)

Rete: 43' Cini (San Nicolò)



San Nicolò: Digifico, Sall, Mozzoni, Micolucci, Gabrieli, Censori, Cini, De Santis, Tarquini (55' De Luca), Iaboni, Recchiuti (71' Ciampoli). A disposizione Cipriani, D’Orazio, Giangiacomo, Rossi Finarelli, Marcoionni. Allenatore: Massimo Epifani



Virtus Cupello: Mainardi, Berardi, Baiano (72' Di Lello), Del Giudice, Rossi, Martelli, Diompy, Caldarola, Alberico, Di Pasquale (46' Luciano), Fizzani (46' Musto). A disposizione Ottaviano, Del Bonifro, Ercolano, Sputore. Allenatore: Massimiliano Memmo



Arbitro: Marco Calabrese di Avezzano (Di Salvatore e Mancini di Avezzano)



Ammoniti: Fizzani (Virtus Cupello), Micolucci (San Nicolò), Martelli (Virtus Cupello), Tarquini (San Nicolò), Mozzoni (San Nicolò), Caldarola (Virtus Cupello)

I risultati della decima giornata di Eccellenza. Alba Adriatica-Vastese 1-1, Altinrocca-River Casale 2-2, Avezzano-Montorio 0-0, Civitella Roveto-Capistrello 0-0, Francavilla-Rosetana 1-1, Pineto-Torrese 4-1, San Nicolò-Virtus Cupello 1-0, San Salvo-Miglianico 1-0, Acqua&Sapone-Vasto Marina 1-1



La classifica. San Nicolò 26, Avezzano 23, Capistrello 20, Pineto 17, San Salvo e Torrese 16, Vastese 15, Alba Adriatica e Miglianico 13, Francavilla e Rosetana 11, Montorio e River Casale 10, Acqua&Sapone e Altinrocca 8, Vasto Marina 7, Civitella Roveto 6 e Virtus Cupello 5



Il prossimo turno, undicesima giornata, domenica 3 novembre, ore 14.30. Capistrello-Francavilla, Miglianico-Vasto Marina, Montorio-Civitella Roveto, River Casale-Avezzano, Rosetana-San Salvo, Torrese-Alba Adriatica, Vastese-Altinrocca, Virtus Cupello-Pineto, Acqua&Sapone-San Nicolò