Il Comune di Vasto sarà impegnato in prima linea nella campagna d'informazione sui trapianti di organi e di tessuti, nonchè a promuovere nel territorio l'educazione sanitaria e la crescita culturale in materia di prevenzione primaria e di trapianti. E' stato firmato ieri mattina in Municipio un protocollo d'intesa tra il sindaco Luciano Lapenna e il rappresentanti dell'Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule) Nicola Alessandrini, consigliere regionale, e Anna Amitrani, presidente locale.

Si tratta di un documento in cui l'amministrazione garantisce all'associazione tutto l'impegno possibile per sensibilizzare i cittadini, promuovendo programmi di educazione alla cultura della donazione degli organi, attraverso il sito istituzionale della città ed altre iniziative.

L'Aido realizzerà materiale informativo e sosterrà l'opera di informazione promossa dal Comune. Assicurerà, inoltre, nell'ambito territoriale del Comune, la raccolta della manifestazione di volontà attraverso i propri iscritti, informando i cittadini sulla possibilità di dichiarare la propria volontà anche presso gli uffici preposti della Asl/Aso.