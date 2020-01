Torna in campo oggi alle 14.30 l’Eccellenza per la decima giornata di campionato. La Vastese di Mario Lemme, che deve fare a meno dello squalificato D’Adamo e di Di Santo infortunato, gioca in trasferta ad Alba Adriatica, 12 punti in classifica, per conquistare la terza vittoria consecutiva.

L'impegno ravvicinato obbligherà il mister a far rifiatare qualcuno, per questo motivo in campo si dovrebbe rivedere Spagnuolo, possibile l'impiego a centrocampo di Pantalone per l'altro '95 D'Adamo, che altrimenti andrà in difesa, mentre in attacco potrebbe esserci spazio per Miani dal primo minuto, il modulo sarà il solito 4-2-1-3. Il settore ospiti dell'impianto sarà chiuso, ma i tifosi della Vastese potranno entrare allo stadio e assistere alla partita da altri posti.



Il Vasto Marina ospita all’Aragona l’Acqua&Sapone, l’obiettivo è uno solo: vincere, in caso contrario la società potrebbe prendere dei provvedimenti. Alla Virtus Cupello di Memmo, dopo la prima vittoria stagionale di domenica contro l’Alba Adriatica, spetta il compito più impegnativo rappresentato dal San Nicolò capolista. San Salvo invece attende il Miglianico.

Da segnalare nelle designazioni che un arbitro di Vasto, Alberto Colonna, dirigerà Avezzano-Montorio e uno di Avezzano, Marco Calabrese, sarà il direttore di gara di San Nicolò-Virtus Cupello, insieme ai due assistenti, sempre di Avezzano.





Il programma della decima giornata di Eccellenza, mercoledì 30 ottobre, ore 14.30. Alba Adriatica-Vastese, Altinrocca-River Casale, Avezzano-Montorio, Civitella Roveto-Capistrello, Francavilla-Rosetana, Pineto-Torrese, San Nicolò-Virtus Cupello, San Salvo-Miglianico, Acqua&Sapone-Vasto Marina



La classifica. San Nicolò 23, Avezzano 22, Capistrello 19, Torrese 16, Pineto e Vastese 14, Miglianico e San Salvo 13, Alba Adriatica 12, Rosetana e Francavilla 10, Montorio e River Casale 9, Acqua&Sapone e Altinrocca 7, Vasto Marina 6, Civitella Roveto 5 e Virtus Cupello 5



Il prossimo turno, undicesima giornata, domenica 3 novembre, ore 14.30. Capistrello-Francavilla, Miglianico-Vasto Marina, Montorio-Civitella Roveto, River Casale-Avezzano, Rosetana-San Salvo, Torrese-Alba Adriatica, Vastese-Altinrocca, Virtus Cupello-Pineto, Acqua&Sapone-San Nicolò