Il Vasto Sud batte il Delphinus e si conferma corsara in trasferta. I biancorossi partono subito all’arrembaggio dettando gioco e tenendo il bandolo della matassa. Al 25’ una bella azione corale taglia il campo da destra a sinistra con Carlucci che libera al tiro da fuori area Rossi, per questione di centimetri la traversa nega il goal al centrocampista vastese.

L’inerzia della partita viene invertita quando da un batti e ribatti sull’out di destra il centravanti della squadra di casa tira fuori un bel destro che si insacca sulla destra dell’incolpevole Augelli, oggi sacrificato in porta visto il forfeit di Mastronardi ed autore di una partita senza errori.

Al riposo mister Lorenzetti si fa sentire e i frutti si vedono immediatamente con una partenza sprint del Vasto Sud, e al 55’ da un’azione di calcio d’angolo è Landi che va in cielo e svetta su tutti insaccando di testa il pareggio. Dopo diverse azioni pericolose non concluse al meglio, al 70’ è Corvino che dall’out di sinistra pennella un magistrale tiro-cross, il portiere smanaccia, ma in agguato c’è Sabatini che in bilico mette in rete il vantaggio biancorosso.

Il Vasto Sud trovato il vantaggio conduce senza problemi fino al triplice fischio finale. Come al solito gran terzo tempo con gli amici del Delphinus con un mega pranzo ristoratore. Appuntamento per la prossima gara sabato 2 Novembre ore 15.00 ancora in trasferta per il Vasto Sud presso il Comunale di Fossacesia.

Delphinus - Vasto Sud 1-2

Marcatore: 55’ Landi, 70’ Sabatini



Vasto Sud (4-1-3-2): 1 Augelli, 4 D’Ermilio, 90 Forte, 81 Acquarola M. (55’, 54 Fitti), 27 Ciccotosto (75’, 42 Di Ienno), 6 Ranalli, 11 Smerilli (60’, 43 Corvino), 2 Carlucci, 10 Rossi, 19 Sabatini (62’,13 Bruno) , 9 Capriati (41’, 31 Landi). Allenatore Marco Lorenzetti. Accompagnatore Gileno.



Classifica: Stilottica Rapino 9, Atessa 9; Vasto Sud D’Adamo 6; Guardiagrele 4; Anxa Village 4; Sangro Soccer 3; Calcio Club 3; Delphinus 3; Altino 0; Virtus Araba Fenice 0; Fossacesia 0.





