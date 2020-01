Domani giovedì 31 ottobre 2013 in occasione della Festa di Halloween, si terrà a San Salvo la II edizione de "La Ballata dei Mostriciattoli". La manifestazione è rivolta ai bambini delle scuole dell'infanzia e delle primarie, che parteciperanno con la necessaria presenza di un accompagnatore.

Il programma

- Ore 16.30, appuntamento in piazza Giovanni XXIII e accoglienza dei bambini;

- Ore 17.00, partenza della sfilata "Dolcetto-Scherzetto" per i negozi del Centro. Percorso previsto: Piazza Giovanni XXIII - Piazza San Vitale - Via Roma - Portici di via Istonia - Centro culturale;

- Ore 18.00, arrivo al Centro culturale e presentazione della festa e dei suoi ambienti;

- Ore 18.15, merenda spettacolo servita da personaggi in stile "sfilata mostruosa";

- Ore 18.30/18.45 racconto animato "Le streghe ritornano", con giochi di movimento e danze;

- Ore 19.00/19.15, concertino rock;

- Ore 19.30 giochi di movimento, balli e laboratori artistici con "L'angolo fai da te";

- Ore 20.00, saluti e conclusioni.

L'anno scorso la manifestazione ha riscosso l'interesse di un discreto numero di bambini cosa che ha indotto l'organizzatrice Francesca Di Petta e l'assessorato comunale alla Cultura a proseguire l'esperienza iniziata. Le sue finalità sono sia ludiche che educative, in quanto si racconta di una realtà legata al mondo della campagna e al momento del raccolto mentre ci si apre alla conoscenza del diverso e della diversità culturale.

In caso di maltempo la festa si svolgerà interamente presso il Centro culturale "A. Moro".