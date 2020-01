Si è disputata domenica 27 ottobre presso gli impianti della PromoTennis Vasto la seconda giornata del Campionato a squadre Regionale “Senior Cup” che ha visto impegnati gli atleti di casa contro i giocatori del At Campobasso.

Gli incontri si sono svolti con la formula di due singolari e un doppio.

Questi gli incontri disputati:

Over 45: Ferretti M. – Folchi T. terminato con il risultato di 6/2 – 6/3 per la PromoTennis.

Over 50: D’Alessandro G. – Simeone R. terminata con il risultato di 6/2 – 6/2 per la PromoTennis.

Nel doppio over 100 ha visto impegnati per i padroni di casa il duo Parente F. – Pietropaolo G. hanno avuto la meglio su De Lucrezia – Ciarlariello. Il match si è concluso con il risultato di 6/1 – 4/6 – 6/3.

La seconda giornata si conclude con la vittoria della A.P.D. PromoTennis Vasto con il risultato di 3 – 0,

Con questa vittoria la PromoTennis si aggiudica il primo posto nel girone e la qualificazione per le semifinali.

La Promotennis Vasto, sarà impegnata il 03 novembre presso gli impianti di casa nel derby con il Ct Vasto per la terza giornata di campionato, ininfluente ai fini della classifica del girone.

Nel pomeriggio stesso è andata di scena la seconda giornata del Campionato a squadre Regionale “Winter Cup” che ha visto impegnati, in trasferta, gli atleti della PromoTennis Vasto contro il Ct Lanciano.

Gli incontri si sono svolti con la formula di un singolare con giocatore max classificato di 3° categoria, un singolare con giocatore max classificato di 4° categoria ed un doppio open.

Gli incontri si sono conclusi con la vittoria per la PromoTennis Vasto con il risultato di 2 – 1.

Questi gli incontri disputati:

Troiano N. – Amadei terminato con il risultato di 7/6 – 6/3 per la PromoTennis.

Ruzzi – Ciliberti terminata con il risultato di 4/6 – 4/6 per il Ct Lanciano.

Il doppio ha visto impegnati per la formazione Vastese il duo D’Alessandro – Santicchia contro Casalanguida – Costantini per la squadra ospitante. Il match si è concluso con il risultato di 6/1 – 5/7 – 6/4 per la PromoTennis.

La Promotennis Vasto sarà impegnata il 02 novembre in trasferta a L’Aquila contro As Contrada Cavalli per la terza giornata di campionato.

"Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti fino ad oggi, dichiara il Presidente della PromoTennis, ci auguriamo che questo dia entusiasmo all’ambiente e motivi sempre di più il movimento giovanile per continuare nella crescita tennistica".