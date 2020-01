La Comunità Famiglia di San Salvo si è aperta, per il secondo anno consecutivo, all’abbraccio della Città di San Salvo. E lo ha fatto con una manifestazione in piazza tra giochi e spettacoli per bambini, musica folkloristica e rappresentazione teatrale senza dimenticare l’ascolto delle testimonianze di chi opera nella struttura che attualmente ospita dieci ragazzi all’interno della villa comunale. La comunità residenziale Alidoro, gestita dalla Cooperativa sociale Ambra, ha voluto sensibilizzare la cittadinanza, il mondo della scuola e dell’associazionismo sull’attività svolta a servizio di chi vive situazioni di disagio e di rischio all’interno delle proprie famiglie per un passaggio della loro vita per consentire il ritorno tra le mura domestiche.

"L’obiettivo di questo momento di festa - come ha spiegato Andrea Pizzamiglio responsabile dell’Area salute mentale della Cooperativa Ambra - è quello di incontrare e coinvolgere per raccontare il servizio educativo per minori nella Comunità Alidoro e la vita quotidiana, tra buone azioni e sforzi di comprensione, aiuto e sostegno a favore di chi vive il disagio".

La struttura di San Salvo è diretta da Rosalia Capraro, che si avvale della collaborazione di assistenti ed educatrici per un servizio che copre tutto l’arco della giornata, notte compresa. Gli ospiti non sono mai lasciati soli e seguiti dal punto di vista psicologico e formativo-educativo. Come in una grande e accogliente famiglia. A parlare in presa diretta del lavoro svolto nella Comunità le educatrici Anna Di Lisa e Maria Proto e l’assistente Nicoletta Petti. Non sono mancati i saluti dell’assessore comunale alle Politiche sociali, Maria Travaglini, e del presidente del Consiglio comunale, Eugenio Spadano.

Molto applaudita l’esibizione di Michael Zappitelli, concorrente della trasmissione televisiva “Ti lascio una canzone” che va in onda su Rai Uno, mentre coinvolgente è stato l’intrattenimento musicale di Giuseppe Perrina. Spettacolo teatrale “La Livella” di Antonio De Curtis a cura del Centro diurno anziani di San Salvo e il concerto folkloristico della corale “San Salvo in… canto” diretto da Loredana Miscia. L’iniziativa “Comunità in piazza” è stata patrocinata dal Comune di San Salvo con la collaborazione dell’Agesci San Salvo, Associazione di volontariato Gerico, Associazione di volontariato Gerico, associazione Sorridere Sempre Onlus, Associazione Tic Tac, Club Juventus San Salvo, Protezione civile San Salvo e Divertilandia.

Un contributo economico alla Comunità Famiglia è arrivato dal nuovo Istituto Comprensivo n. 2 di San Salvo, era presente il nuovo dirigente Anna Orsatti, che ha devoluto il ricavato del mercatino natalizio dello scorso anno con la vendita di prodotti dolciari e creazioni artistiche. Un assegno è stato consegnato dalla presidente uscente del Consiglio d’istituto Anna Fanghella alla responsabile della struttura.