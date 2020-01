L'ormai famosa buca di via del Porto diventata un vero è proprio orto, con tanto di piante di zucca e pomodori, dopo aver fatto discutere sulla cronaca locale, è finita alla ribalta anche su quella nazionale.

Oggi a pagina 4 del quotidiano La Repubblica si può leggere un articolo di Alessandra Longo dedicato al caso, dal titolo E la buca diventò orto.

Nella mattinata, dopo aver letto l'articolo, una troupe della Rai si è recata sul posto per un servizio che andrà in onda nel telegiornale regionale, ma non sono da escludere passaggi nel tg nazionale.

Una settimana fa l'amministrazione comunale, tramite Marco Marra, assessore ai Servizi del Comune di Vasto, ha annunciato che la questione sarà risolta a breve e la Sasi eseguirà le riparazioni.