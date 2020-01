Il campionato di calcio a 5 di serie C si stat rivelando molto avvincente, con continui cambi al vertice di una classifica sempre molto corta e partite spettacolari e dal risultato mai scontato. Nella 5ª giornata il Casalbordino perde la testa della classifica con la sconfitta di Lanciano mentre il Cupello travolge il Phoenix Ortona fanalino di coda e rilancia le suq ambizioni playoff.

Cupello - Phoenix Ortona. "Partita difficile da commentare, con una squadra ospite troppo brutta per essere vera", questo il telegrafico commento di mister Giampaolo Porfirio, tecnico dei rossoblu. Formazione di casa che pur priva del suo leader in campo Alessi Perazzoli, gioca sul velluto contro gli ortonesi a cui viene concesso appena il gol della bandiera. Ben 17 le reti messe a segno dalla formazione del presidente Meninni, 6 nel primo tempo, le altre 11 nella ripresa, con bomber Mileno che ne fa 6 e si lancia nella classifica marcatori del campionato. Finisce 17-1, con 6 giocatori diversi andati a segno: 6 Mileno, 4 Cocchini, 3 Scafetta, 2 Ruggieri, 1 Tiberio M. e 1 Tumini. Il prossimo turno vedrà la Virtus Cupello impegnata sul campo del PalaCus contro l'Integra Sport Chieti.

Atletico Lanciano - Casalbordino. Sconfitta tanto amara quanto immeritata per il Casalbordino C5 che torna da Lanciano con un 4 a 2 che sa di beffa ma anche di lezione del calcio. Eppure era iniziata nel migliore dei modi la sfida per i ragazzi di mister Lanza, che lasciavano il pallino del gioco agli avversari chiudendo bene tutti gli spazi, concedendo solo qualche tiro dalla distanza e creando ottime occasioni in ripartenza ed è proprio su una di queste che i giallorossi guadagnano un calcio d’angolo sul quale, intorno al 8’ minuto, Giurastante porta in vantaggio i suoi. I lancianesi non ci stanno e dopo pochi minuti, prima con Caravaggio su azione da calcio d’angolo e poi con Pasquini, abile a sfruttare dei rimpalli abbastanza fortunosi e, probabilmente, anche aiutato da un netto tocco di mano non visto dall’arbitro, ribaltano la situazione portandosi in vantaggio per 2 a 1.

Da qui in avanti sarà un monologo dei giallorossi che alzano la pressione e creano almeno sei o sette palle gol nitide, Di Ghionno e Fortunato non trovano clamorosamente la porta da due passi, Conti si vede respingere sulla linea di porta un tiro su punizione a portiere battuto, Moretta e Ninni non vanno a segno grazie a due miracoli dell’estremo ospite, migliore in campo sabato. Così arriva la prima lezione di giornata, dopo aver subito gli attacchi devastanti del Casalbordino ed essersi difesi col coltello tra i denti, la squadra di mister Morena aumenta il proprio vantaggio con un eurogol di D’Ovidio, che da posizione impossibile, mette giù di petto un rilancio del portiere e gira di sinistro sotto l’incrocio dei pali, aiutato, forse, anche da posizioni errate in fase difensiva degli ospiti. Termina cosi il primo tempo e si riapre un secondo pressochè identico.

Il club di patron Santoro crea decine di occasioni nette, palo di Lanza, traversa di Di Ghionno, palloni di poco fuori dallo specchio o ribattute da una difesa rossonera monumentale, difesa monumentale tanto quanto l’attacco che, alla prima occasione della ripresa, mette il sigillo sull’incontro con Tortorella e non dilaga grazie a due interventi decisivi di Della Penna. Mister Lanza ci prova col portiere di movimento ma nulla da fare, il Casalbordino crea altre occasioni ma riesce a segnare solo nel primo minuto di recupero, a gara ormai decisa, proprio con un rasoterra di Lanza. Si chiude sul 4 a 2 per gli spietati padroni di casa, ottima compagine di un campionato che li vede primi in classifica appaiati col Francavilla che, però, deve ancora effettuare il turno di riposo. Per il Casalbordino dura lezione di cinismo, in una partita giocata paradossalmente meglio del sabato precedente, ma che non porta punti a casa, punti che dovranno arrivare senza fronzoli nella gara casalinga di sabato prossimo, 2 novembre, contro il Tombesi C5.

La 5ª giornata: Atletico Lanciano - Casalbordino 4-2, Francavilla - Fossacesia 4-2, Real Atessa - Integra Sport Chieti 4-8, Tombesi Ortona-Guardiagrele 2-8, Virtus Cupello - Phoenix Ortona 17-1, Virtus Majna - Paglieta 4-3. Riposa: Penne

Classifica: 10 Atletico Lanciano - 9 Casalbordino, Francavilla, Guardiagrele, Integra Sport Chieti - 8 Paglieta - 7 Fossacesia, Virtus Cupello, Virtus Majna - 3 Penne, Real Atessa - 2 TombesiOrtona - 1 Ph.Ortona 1