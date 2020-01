Guardie mediche, Febbo:

In merito al ricorso al Tar contro i tagli per le guardie mediche arriva la replica da parte dell'assessore regionale Mauro Febbo.



"Comprendo le preoccupazioni del comitato dei medici di Continuità Assistenziale sul futuro assetto della Sanità e sulla riorganizzazione delle Guardie mediche ma non condivido il ricorso al Tar da loro elaborato per impugnare la Delibera n.61 del 27.08.2013 che tratta, appunto, la rimodulazione delle sedi di Continuità Assistenziale”. Questa la presa di posizione dell’assessore regionale Mauro Febbo dopo aver appreso la strategia adottata dal Comitato".



“Mi preme precisare – continua Mauro Febbo – che la stessa Asl si è resa disponibile, dopo la lettera del Commissario Gianni Chiodi elaborata in seguito alle sollecitazioni territoriali (vedasi ultimo incontro tenutosi a Monteodorisio), a congelare il Decreto e a elaborare una nuova proposta che adesso è all’attenzione del Comitato dei Sindaci. Quindi non comprendo l’obbiettivo di tale ricorso visto che la riorganizzazione è al vaglio sia dei Sindaci sia del Comitato e, soprattutto, tiene in considerazione le esigenze territoriali”.



“Voglio inoltre ricordare – aggiunge l’assessore regionale Febbo – che la nuova rimodulazione delle sedi di Continuità Assistenziale, al fine di garantire un servizio H24, deve tener conto dell’attuazione del Decreto riassetto guardie mediche, del Decreto emergenza e del Decreto Balduzzi come prospettato appunto dal dr. Di Giovanni nell'ultimo incontro. Pertanto i capisaldi della riorganizzazione sono l’attivazione della terza postazione di 118 con auto medica, due sedi (H24) dell’AFT (Aggregazioni funzionali territoriali) nei Distretti Sanitari di Castiglione e di Gissi, e parallelamente il mantenimento degli ambulatori periferici che saranno integrati e coordinati al fine di garantire una copertura cumulativa giornaliera di 12 ore con la gestione degli accessi ambulatoriali e domiciliari da parte della centrale operativa. Mentre nelle ore notturne e festive l’attività sarà garantita dalla guardia medica ma sempre coordinata dall’AFT. Infine la gestione della centrale operativa dovrà garantire a regime 7 giorni su 7 sia il giorno che la notte l’esecuzione entro una ora dalla richiesta. Mentre con l’attuazione del Decreto emergenza si prevede l’ampliamento della postazione di 118 di Castiglione da H12 ad H24 (postazione INDIA) e la contestuale attivazione di una auto medica H12 a Carunchio di cui è indiscutibile la centralità nel territorio”.



“Quanto prospettato – conclude Febbo – ovviamente nel territorio Alto-Vastese, considerando le distanze tra i vari ambulatori comunali e la morfologia del territorio, va elaborato un ragionamento condiviso unitamente ai medici e alla Asl al fine di realizzare un progetto capace di garantire l’attività diurna e notturna”.