La prontezza di riflessi dell'autista del tir carico di surgelati ha evitato che si verificassero problemi seri nel tratto vastese dell'A14. Dopo le 19 di questa sera l'autotrasportatore partito da Termoli e diretto a nord ha capito subito che c'era qualcosa che non andava al suo tir. Piuttosto che fermarsi in autostrada, resosi conto che era vicino al casello Vasto Nord, ha preferito lasciare il tracciato autostradale per fermarsi nel piazzale della stazione di servizio Ip a poche centinaia di metri di distanza.

Quando è arrivato nell'area di sosta le persone che erano sul posto hanno visto subito il fumo e le fiamme che uscivano dal vano motore e da altri parti della motrice. L'autista è sceso dal mezzo e ha tentato di spegnere le fiamme con l'estintore in dotazione. Nei pressi del camion sono arrivati anche il giovane benzinaio e altre persone presenti nell'area, utilizzando circa una decina di estintori. Molta apprensione perchè a pochi metri di distanza ci sono gli impianti di distribuzione del gpl.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto hanno presto raggiunto l'area di servizio, spegnendo completamente l'incendio della motrice, evitando che le fiamme si propagassero al rimorchio. Sul posto, per gli accertamenti di rito, la pattuglia della Polizia Stradale. E' stato richiesto l'ausilio anche del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Vasto, per poter spostare, grazie al camion a trazione integrale, il tir rimasto bloccato nel piazzale.