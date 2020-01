Il Vasto Marina continua la sua marcia al comando della classifica a punteggio pieno nel girone B del campionato Juniores d'Elite. Contro Il Delfino Flacco Porto, che nel turno precedente aveva avuto la meglio sul San Salvo, i padroni di casa si impongono 3-2, non senza complicarsi la vita per colpa di qualche distrazione di troppo nel secondo tempo.



La partita. La squadra di Maccione inizia subito all’attacco, all’8 Riella batte una punizione dalla destra, sul suo spiovente interviene Stivaletta di testa che manda sopra la traversa. Al 13’ ancora Riella avanza verso la porta avversaria e calcia a botta sicura impegnando il portiere.

Al 15’ è Labrozzi a servire Cesario che al volo spedisce fuori, un minuto dopo dal vertice dell’area ci prova Monachetti, ma Marigliano para. Al 19’ Vasto Marina in vantaggio, Riella su calcio piazzato trova Cesario che di testa rimette al centro dove c’è Monachetti che di destro insacca.

Al 40’ si vedono gli ospiti in avanti, Russi dal corner per Crecchia che è posizionato bene, Annunziata esce con prontezza e gli impedisce di colpire la palla. Al 41’ raddoppio dei vastesi, Stivaletta lancia Riella che avanza sull'esterno e crossa, D’Ottavio colpisce e firma il 2-0.



Nella ripresa si pensa che ormai la partita sia chiusa, ancora di più al 51’ quando Il Delfino resta con un uomo in meno, Ciaccio deve abbandonare il campo per doppia ammonizione, ma gli ospiti hanno una reazione, al 57’ il tiro di Cerretani viene deviato in corner da Annunziata.

Al 60’ la girata di Cesario finisce fuori di poco, al 65’ accorciano i pescaresi, Visioni supera due avversari entra in area e insacca a giro a fil di palo dalla destra. Il Vasto Marina non ci sta e riprende a giocare in avanti, al 67’ Stivaletta vede Monachetti sulla sinistra, l’attaccante entra in area, ma la sua conclusione è imprecisa.

Al 69’ sempre Stivaletta passa a Iammarino che mette in mezzo un traversone sul quale arriva Cesario che di testa manda fuori. Al 72’ Monachetti si infila nella difesa avversaria e dalla sinistra lascia partite un tiro che supera Marigliano, è il 3-1.

Non è ancora finita, al 79’ il Vasto Marina è distratto, Visione ne approfitta per cogliere tutti di sorpresa e segnare il 3-2. Attimi di tensione nel finale quando Cesario perde la testa e si fa espellere per un fallo dal direttore di gara, poi arriva il triplice fischio, il Vasto Marina mantiene la vetta a punteggio pieno con 15 punti in 5 partite.



Nel prossimo turno, anticipo di venerdì 1 novembre alle 15.00, in trasferta contro la Folgore Sambuceto.







Tabellino

Vasto Marina-Il Delfino Flacco Porto 3-2 (2-0)



Reti: 19’ Monachetti (Vasto Marina), 41’ D’Ottavio (Vasto Marina), 65’ Visioni (Il Delfino), 72’ Monachetti (Vasto Marina), 79’ Visioni (Il Delfino)



Vasto Marina: Annunziata, Iammarino, Nocciolino (63’ Forte), Stivaletta (77’ Piras), Menna (46’ Di Biase), D’Alessandro, D’Ottavio, Labrozzi, Cesario, Monachetti (74’ Marchesani), Riella. A disposizione Gaspari, La Guardia. Allenatore Antonio Maccione



Il Delfino Flacco Porto: Marigliano, Pal, Crecchia, Giuliano (39’ Nobilio, 62’ Centorame), Ciaccio, Di Pietro M. (73’ Dognini), Visioni, Di Pietro A., Satiro, Russi (55’ Cerretani), Paolini (50’ Titonno). A disposizione Pisano. Allenatore Luca Febo



Arbitro: Giorgio D’Agnillo di Vasto



Ammoniti: Iammarino (Vasto Marina), Piras (Vasto Marina), Nobilio (Il Delfino),



Espulsi: 51’ Ciaccio (Il Delfino) doppia ammonizione, 90’ Cesario (Vasto Marina) fallo

I risultati della quinta giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B. Francavilla-Vastese 3-2, San Salvo-Castiglione Val Fino 2-1, San Vito 83-Miglianico 0-2, Torre Alex Cepagatti-Folgore Sambuceto 0-2, Valle Del Foro-Virtus Cupello 0-5, Vasto Marina-Il Delfino Flacco Porto 3-2, Acqua&Sapone-River Casale 1-1

La classifica. Vasto Marina 15, San Salvo 12, River Casale 11, Miglianico 10, Folgore Sambuceto 9, Francavilla 8, Virtus Cupello e Castiglione Val Fino 7, Acqua&Sapone e Vastese 5, Il Delfino Flacco Porto 4, San Vito 83 3, Torre Alex Cepagatti e Valle Del Foro 1

Il prossimo turno, lunedì 4 novembre ore 15.00. Castiglione Val Fino-San Vito 83, Folgore Sambuceto-Vasto Marina (venerdì 1 novembre ore 15.00), Il Delfino Flacco Porto-Virtus Cupello, Miglianico-Francavilla, River Casale-San Salvo, Torre Alex Cepagatti-Acqua&Sapone, Vastese-Valle Del Foro