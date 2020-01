Ore 18.15 - "All'inizio era cosciente. Poi, all'improvviso, ha cominciato a non ricordare più nulla di quanto accaduto". Lo raccontano alcuni testimoni dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio, pochi minuti dopo le 16, in via Istonia, a Cupello. R.A., 79 anni, è stata investita dalla moto guidata da un 17enne del posto. Il ragazzo stava risalendo la strada quando, forse abbagliato dal sole, che in quel punto è accecante nelle ore pomeridiane, ha colpito la donna. In eliambulanza, la pensionata è stata trasportata all'ospedale Santo Spirito di Pescara, dove è entrata in codice rosso. I medici le hanno riscontrato un trauma cranico.

"Al momento i nostri sanitari stanno valutando le condizioni del paziente", spiegano gli addetti della centrale di Chieti del 118.