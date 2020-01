Reazioni a catena dopo la notizia che sull'ultimo piano del parcheggio multipiano di Via Ugo Foscolo ieri è iniziata l'installazione di un'antenna per la telefonia mobile.

Il Comune sta valutando l'eventuale sospensione dei lavori in corso. "Il Sindaco di Vasto, Luciano Lapenna - riferisce una nota dell'ufficio stampa-, venuto a conoscenza dei lavori in corso per la installazione, sul parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo- di proprietà del Comune di Vasto - di una antenna per la telefonia mobile della ditta Ericsson, ha immediatamente convocato una riuinone per conoscere la pratica ed adottare i provvedimenti del caso.

In base ad una prima verifica la installazione è stata autorizzata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di San Salvo a seguito dei pareri espressi dagli Enti intreressati.

Il Sindaco ha dato incarico all'ufficio legale affinché vengano tutelati i diritti e la salute dei cittadini valutando l'opportunità dell'immediato blocco dei lavori in atto".

In mattinata i consiglieri comunali di opposizione Davide D'Alessandro, Etelwardo Sigismondi e Massimo Desiati hanno tenuto una conferenza stampa per esprimere la loro posizione. "L’Amministrazione Lapenna con il comunicato fuori tempo massimo ha assunto, dopo la grande responsabilità di aver dato in gestione per 45 anni il Parcheggio Multipiano alla modica cifra di mille euro al mese, un atteggiamento pilatesco e sviante. La toppa che ritiene di poter mettere è peggiore del buco. Il contratto di gestione rimanda il privato, per apportare eventuali azioni di miglioramento alla struttura, al Capitolato di oneri che prevede, all’Art. 1 comma 2, l’obbligo, per ogni miglioria, di essere preventivamente esaminata e autorizzata dall’Amministrazione Comunale. Bene, non esiste alcun atto di Giunta che autorizzi la messa in opera dell’antenna, mentre esiste l’atto che autorizza ad esempio il fotovoltaico. Ma l’antenna di telefonia mobile è una miglioria o un affare? L’Amministrazione dice che l’autorizzazione è arrivata dal Suap, ma il Suap non può aver dato parere favorevole senza l’assenso di un funzionario del settore Urbanistica. L’Amministrazione Lapenna non sa che un suo funzionario ha espresso parere favorevole? E l’Assessorato all’Ambiente dov’è, di che cosa si occupa? Nulla sapeva prima che spuntasse l’antenna?

La verità è che il Multipiano è diventato qualcosa di ben più importante di una semplice rimessa di automobili. Il parcheggio è l’ultima delle...priorità. Ovviamente, l’imprenditore può anche essere legittimato a fare i propri interessi, ma l’Amministrazione deve vigilare e impedire ciò che può andare contro l’interesse della comunità. Per ora l’Amministrazione Lapenna, dopo aver combinato il guaio dell’affidamento, ha dormito in assordante silenzio. La minoranza ha l’obbligo di percorrere tutte le strade utili per fare piena luce sul caso".