Mercoledì alle 14.30 si gioca il turno infrasettimanale di Eccelenza, la Vastese va ad Alba Adriatica, ma i tifosi biancorossi non potranno accedere al settore ospiti dello stadio comunale, potranno però accomodarsi in altri posti.



La Vastese ha ricevuto la comunicazione oggi pomeriggio alle 16.10 tramite un fax dall'Alba Adriatica, datato lunedì 28 ottobre e inviato anche al locale Comando di Polizia Municipale. Prassi che viene eseguita dalla società teramana per tutte le partite casalinghe.

"In relazione alla gara indicata in oggetto (Alba Adriatica-Vastese) - si legge nel documento - e su precise indicazioni delle autorità locali si comunica che è interdetto al pubblico il settore della tribuna scoperta (settore Est) dell'impianto sportivo, in quanto l'uscita ivi presente non risulta idonea quale via di esodo, pertanto vi è l'impossibilità all'accoglimento della tifoseria al seguito dela squadra ospite".

Ai tifosi della Vastese sarà permesso di assistere alla gara in altri settori dell'impianto.