La Vastese Juniores di Michele Stivaletta perde 3-2 a Francavilla. Padroni di casa in vantaggio al 20', il pareggio biancorosso arriva dieci minuti dopo grazie ad una punizione di Alessio D'Adamo.

A inizio ripresa il Francavilla passa nuovamente in vantaggio e al 20' segna anche il terzo gol. Nel finale la Vastese accorcia le distanze con Dumitriu al 40' e tenta un forcing finale per conquistare il pareggio, ma non c'è nulla da fare e si deve arrendere.

I biancorossi restano a 5 punti in classifica e nel prossimo turno, lunedì 4 novembre alle 14.30 affronteranno al campo sportivo dei Salesiani, la Valle Del Foro ultima in classifica a 1 punto.

Questa la formazione schierata dall'inizio: Schiavone, D'Adamo G., Marinelli, Savino, D'Adamo A., Farhiti, Fabrizio, Piccinini, Finamore G. (Dumitriu), Di Croce, Finamore A. Allenatore Michele Stivaletta

I risultati della quinta giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B. Francavilla-Vastese 3-2, San Salvo-Castiglione Val Fino 2-1, San Vito 83-Miglianico 0-2, Torre Alex Cepagatti-Folgore Sambuceto 0-2, Valle Del Foro-Virtus Cupello 0-5, Vasto Marina-Il Delfino Flacco Porto 3-2, Acqua&Sapone-River Casale 1-1

La classifica. Vasto Marina 15, San Salvo 12, River Casale 11, Miglianico 10, Folgore Sambuceto 9, Francavilla 8, Virtus Cupello e Castiglione Val Fino 7, Acqua&Sapone e Vastese 5, Il Delfino Flacco Porto 4, San Vito 83 3, Torre Alex Cepagatti e Valle Del Foro 1

Il prossimo turno, lunedì 4 novembre ore 15.00. Castiglione Val Fino-San Vito 83, Folgore Sambuceto-Vasto Marina (venerdì 1 novembre ore 15.00), Il Delfino Flacco Porto-Virtus Cupello, Miglianico-Francavilla, River Casale-San Salvo, Torre Alex Cepagatti-Acqua&Sapone, Vastese-Valle Del Foro