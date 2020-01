Per evitare che i vandali tornino a cospargere d'immondizia il centro storico di Vasto, come accaduto sabato notte, si cambi il calendario della raccolta differenziata. Lo chiede alla Pulchra, la società dio smaltimento dei rifiuti, Franco Menna, presidente provinciale di Confesercenti: "Ancora inciviltà a sporcare la nostra vita, ma era prevedibile", commenta.

"Avevo chiesto, come Confesercenti, lo spostamento dello smaltimento della plastica ad altro giorno perché la sera del sabato, giorno di movida nel centro storico, trovare per le strade bustoni di rifiuti non era un bel vedere. Oltre al rischio di quello che è avvenuto l'altra sera" in piazza Diomede (La notizia di ieri). Spero che questo deplorevole episodio faccia cambiare il calendario della rimozione, anche in considerazione del fatto che il sabato non arrivano merci nei negozi".