Battuta pungente sempre pronta e sguardo furbetto. Così era Cesarino. Così lo ricordano gli amici.

Con gli occhi lucidi, alcuni di loro si sono ritrovati stamattina in via Cavour, davanti alla casa in cui Cesario Spadaccino è stato trovato senza vita. E' l'abitazione in cui risiedeva, in pieno centro storico di Vasto.

Era un vastese verace, uno degli ormai pochissimi depositari del dialetto stretto: detti ed espressioni che molti hanno dimenticato e che i più giovani, forse, non hanno mai sentito.

Oggi è un giorno di tristezza per gli amici di sempre, quelli che lo conoscevano fin dai tempi dello storico Bar del Corso: era il locale a due passi da casa sua, sotto i portici di corso Italia, nel palazzo che ospita il teatro Ruzzi. Ora, al posto del Bar del Corso, c'è una banca.

E' il giorno dello sconforto per gli amici del circolo Msp Italia, dove nei giorni scorsi Cesarino aveva assistito alla gara di biliardo intitolata alla memoria di un'altra persona cara che non c'è più, Giulio Spadaccini, scomparso a 53 anni il 9 ottobre del 2012.

L'ultima volta, Cesarino lo avevano visto venerdì. Oggi la brutta notizia. Lo conoscevano in tanti. Per loro, l'unico conforto è sapere che è andato a far compagnia a Giulio.

Ai fratelli Antonio, Michelina e Angela e a tutti i parenti le più sentite condoglianze. Domani, 29 ottobre, alle 10, l'ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria Maggiore.