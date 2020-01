Spunta un'antenna e a Vasto scoppia un nuovo caso politico attorno al parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo. Stamani non è passata inosservata la gru che ha installato il ripetitore sul torrino del quinto livello della struttura da 330 posti auto.

Davide D'Alessandro, consigliere comunale indipendente, polemizza con l'amministrazione comunale: "Non si è ancora placata la nostra vibrante protesta, da consiglieri di minoranza, per il prolungamento, attraverso dubbia procedura, del periodo di gestione da 30 a 45 anni del parcheggio multipiano, quando oggi pomeriggio, all'improvviso, abbiamo visto spuntare un'antenna di grosse dimensioni che - sottolinea il consigliere d'opposizione - non sembra affatto essere l'impianto fotovoltaico annunciato dalla ditta De Francesco, bensì un'antenna della telefonia mobile, a distanza di circa 50 metri in linea d'aria dalla deprecabile antenna che campeggia sul palazzo di città. Ovviamente, spero di essere smentito. Spero si tratti di un'attrazione per i turisti, ma se così non dovesse essere, mi chiedo: chi ha autorizzato la realizzazione di questo nuovo impianto? Crediamo e ribadiamo con forza che sull'intera opera sia davvero arrivato il tempo di fare estrema ed assoluta chiarezza".