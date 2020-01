E' un pellegrinaggio silenzioso iniziato ieri sera, dopo la celebrazione eucaristica sul sagrato della chiesa di San Giovanni Bosco. Tantissime persone hanno visitato l'urna con le reliquie di San Giovanni Bosco. La statua di cera che riproduce il Santo dei Giovani, al cui interno è conservata una importante reliquia, dal 2009 sta girando il mondo, toccando 135 Paesi e tutti e 5 i continenti, in vista del 2015 in cui si festeggeranno i 200 anni dalla nascita di Don Bosco.

Ieri l'urna è arrivata a Vasto, proveniente dalle Marche e accolta da centinaia di ragazzi in festa. Questa mattina, oltre a tanti fedeli che hanno sostato in preghiera davanti a Don Bosco, c'è stata una grande presenza di studenti di elementari, medie e superiori. Ad accompagnarli nella visita gli animatori ed educatori dell'Oratorio in un percorso che prevedeva prima l'accoglienza in Chiesa, con Don Giorgio Zazza a spiegare alcuni passaggi importanti di questo pellegrinaggio, poi attraverso una mostra e la visione di filmati su Don Bosco. Infine la possibilità di avvicinarsi all'urna del Padre e Maestro della Gioventù, posizionata ai piedi dell'altare. Tanta emozione per i bambini più piccoli, attenti ad ascoltare tutto ciò che veniva spiegato loro. Alcune classi della scuola primaria hanno anche recitato preghiere ed intonato un canto dedicato a Don Bosco.

La chiesa resterà aperta fino alle 17 per poter permettere a tutti di pregare davanti a Don Bosco. Alle 18 sarà l'arcivescovo di Chieti Vasto, monsignor Bruno Forte, a presiedere la celebrazione eucaristica che concluderà la visita dell'urna a Vasto. Ad animare la messa sarà il coro Polifonico Histonium. Poi ci sarà il passaggio di consegne con la Comunità Salesiana di Ortona, che accoglierà nei prossimo giorni l'urna.