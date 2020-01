Non è bastato rialzare la copertura in vetro e praticare dei fori nel muretto perimetrale. Non c'è abbastanza circolazione d'aria per evitare la condensa sulla teca dell'area archeologica di piazza Rossetti, nel cuore di Vasto.

Stamani, era praticamente invisibile in muro sottostante, che la Soprintendenza ai beni archeologici d'Abruzzo ha classificato come appartenente all'anfiteatro romano del I secolo dopo Cristo su cui oggi sorge piazza Rossetti.