Gli Amici del Basket San Salvo escono sconfitti dalla trasferta di Teramo con il punteggio di 62-46. Gara equilibrata fino alla fine del secondo quarto con il Teramo che allunga nel terzo quarto.

Nelle fila degli Amici del Basket, allenati da Linda Ialacci, da segnalare le buone prove del giovane Salvatorelli e del rientrante Assogna seppur non al meglio della condizione a causa del recente infortunio. Purtroppo polveri bagnate troppi errori da sotto canestro hanno inciso sul risultato finale.

Per il team sansalvese sarà ora fondamentale trovare la cattiveria agonistica, tratto distintivo per far bene nel campionato di serie C e la tanto attesa palestra di San Salvo dove sarà possibile allenarsi con regolarità e dove potrà finalmente esserci il pubblico amico.

Sabato prossimo gli Amici cercheranno di espugnare il difficile parquet del Blue Basket Roseto.

Tabellini dell’incontro:

Basketball Teramo

Di Bella 3; Di Giandomenico 6; Di Francesco 13; Nardi 13; Di Eusanio 0; Bucci 0; Recinelli 0; D’Uva 5; Conti 13Pirani2; Croce 7; Valento 2. Coach: Di Francesco

Amici del Basket San Salvo

Desiati 0; Assogna 9; De Rosa 0; Gabriele 0; Fanelli M.0; Maggio 10; Toth 13; Biasone 3; Salavatorelli 11; Nanni 0; Fanelli G.0.

Coach: Ialacci

Parziali: 15-13; 12-11; 15-7, 20-15.

Arbitri: Grappasonno(Lanciano) Giambuzzi(Ortona)

Emanuele Di Nardo