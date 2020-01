Ancora una giornata con al centro la crisi dell'occupazione in Val Sinello. Per mercoledì mattina i sindacati hanno proclamato 4 ore di sciopero, dalle 13 alle 17, presso lo stabilimento Canali di Gissi. "Chiediamo a tutti i lavoratori di aderire per riportare l'azienda al tavolo così da trovare soluzioni all'annunciata chiusura del reparto pantaloni". Nei giorni scorsi, quando sembrava si fosse arrivati alla chiusura di un accordo per la riconversione, l'azienda interessata si è tirata indietro.

Ecco, quindi, che la situazione rischia di precipitare con tanti posti di lavoro a rischio. "Vogliamo trovare soluzioni alternative ai licenziamenti del reparto pantaloni- spiegano i tre responsabili sindacali Rucci, Zerra e Musacchio - che possano ridare fiducia e tranquillità in prospettiva anche ai lavoratori del repato giacche". Contestualmente allo sciopero ci sarà il presidio davanti all'azienda.

A qualche centinaio di metri, davanti ai cancelli della ex Golden Lady, sempre per mercoledì è prevista un'assemblea dei lavoratori. Alle 15 saranno i rappresentanti sindacali a riferire quanto emergerà dall'incontro del mattino in sede ministeriale.