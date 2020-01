Dopo le due vittorie consecutive e il bel balzo in avanti, anche grazie ad un bel gioco, i biancorossi di mister Bozzelli si preparano ad ospitare la seconda della classe, ovvero il Fossolo76 che fa della difesa (solo due reti al passivo in sei cinque gare) la loro arma migliore. I vastesi si presentano rimaneggiati con solo 13 atleti a disposizione, di cui alcuni reduci da infortuni e quindi non al meglio, ma il tecnico conferma il 4-3-3 con Mazza e Pedace esterni bassi con La Verghetta che affianca capitan Cantalicio al centro, davanti a Giardino, il centrocampo è formato dal duo Panerai – De Gregorio ai fianchi di Crisanti, mentre in avanti confermatissimo il tridente Masina, Chicharro, Russo.



Parte fortissimo il Boca Punta Penna con Masina che riceve palla spalle alla porta, si gira, punta il terzino e arriva sul fondo da dove crossa in maniera impeccabile verso Chicharro che con un movimento da grandissima punta taglia sul primo palo anticipando il suo marcatore e segna con un tiro a fil di palo per il vantaggio biancorosso al 3’. Questa del delantero italo-venezuelano, a livello statistico, è la prima rete oriunda della storia del Boca Punta Penna e il Mister, i compagni e la Dirigenza sono felici e augurano a Chicharro che sia solo la prima di una lunga serie.



La partita sembra mettersi in discesa per i vastesi ma l’orgoglio dei gialli esce pian piano, senza però creare problemi a Giardino, grazie alla grandissima prova della retroguardia aiutata in fase di non possesso da tutto il resto della formazione a partire dalle tre punte che giocano molto di sacrificio, come richiesto dal tecnico.



Al 25’ gli ospiti hanno una buona occasione con la punta centrale che riceve in area ma invece di stoppare tira al volo ciabattando e spedendo il pallone molto distante dalla porta vastese, così come al 34’ quando il capitano ospite tira a botta sicura, ma colpisce male regalando la sfera a Giardino.



La prima frazione si chiude con il Boca in vantaggio e la ripresa inizia senza sussulti fino al 55’ quando capitan Cantalicio è costretto a dar forfait a causa di un probabile stiramento, con l’uscita dell’imprescindibile centrale, il tecnico mette dentro Verdolini, una punta, ridisegnando la squadra con un 4-4-2 spostando Masina terzino sinistro con La Verghetta e Pedace centrali, mentre a centrocampo i falsi esterni diventano Panerai a destra e Chicharro a sinistra con De Gregorio e Crisanti che restano centrali ma arretrando di qualche metro. La squadra regge bene per molti minuti, facendo una gara di grande sacrificio e l’occasione migliore capita sui piedi del numero 10 ospite che calcia fuori da pochi passi.



A 5 minuti dalla fine sugli sviluppi di un calcio di punizione, la palla spiove in area sul secondo palo, dove la punta ospite riesce a colpire di prima battendo Giardino in uscita. Questa rete taglia le gambe ai biancorossi e dopo due minuti su un pallone lanciato lungo, dopo un paio di batti e ribatti la sfera arriva sui piedi del capitano ospite che tira una gran sassata segnando la rete del vantaggio ospite. Entra pure mister Bozzelli per i minuti di recupero al posto di Panerai riproponendo il 4-2-4 ma il tempo è poco e non ci sono azioni utili per il Boca Punta Penna che si arrende solo negli ultimi minuti, dopo una gara di grande sacrificio ed abnegazione tattica da parte di tutti.



I ragazzi sono comunque usciti soddisfatti, sapendo che senza l’infortunio di capitan Cantalicio, si sarebbero probabilmente portati a casa tre punti pesantissimi che li avrebbero proiettati in zona play-off mettendo a tiro la prima posizione, quella che compete a questo gruppo e che sicuramente verrà raggiunta prima della pausa natalizia.

La dirigenza e gli atleti fanno i più sentiti auguri per i suoi 30 anni a Federico Brindisi, instancabile uomo di fascia destra, uno dei più presenti nelle quattro stagioni in biancorosso, che da luglio è entrato a far parte anche della nuova dirigenza; il Boca Punta Penna gli augura di continuare così e raggiungere i suoi obiettivi.



ASD Boca Punta Penna – Fossolo 76 1-2 (3’Chicharro)

ASD Boca Punta Penna (4-3-3): 12 Giardino; 11 Mazza, 13 S.La Verghetta, 6 (C) Cantalicio, 5 Pedace; 14 Panerai, 3 Crisanti, 4 De Gregorio; 7 Masina, 18 Chicharro, 10 Russo. A Disposizione: 8 Verdolini, 9 Bozzelli. Dirigente: G.Mariotti. All. Bozzelli

Ufficio stampa Asd Boca Punta Penna