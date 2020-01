Consueto appuntamento settimanale con i risultati delle squadre della Bacigalupo Calcio Vasto.

Allievi regionali, Bacigalupo-Caldora 5-1. Squillante vittoria per gli allievi regionali della Bacigalupo che stendono con un netto 5-1 la Caldora e la agganciano in classifica: i ragazzi di mister Maurizio Baiocco conquistano quindi 3 punti fondamentali che permettono di restare nel "gruppone" delle squadre in lotta per i primi 5 posti.

Primo tempo perfetto dei vastesi che vanno al riposo in vantaggio per 4-0: al 10´ Farina sblocca il risultato, al 15´ Ciccotosto raddoppia, al 30´ ancora Farina, questa volta su rigore, firma il gol del 3-0 e al 40´ Vicoli cala il poker.

Nella ripresa al 55´ la Bacigalupo segna anche la quinta rete con Ciccotosto, prima di subire nel finale la rete della bandiera della Caldora. Dopo l´opaca prestazione di Pescara contro la D´Annunzio Marina, la squadra di mister Maurizio Baiocco è partita con un ottimo piglio e ha giocato con grande intensità, riuscendo a ottenere un successo molto importante. Nel prossimo turno i vastesi faranno visita al Poggio degli Ulivi.





Tabellino

Bacigalupo-Caldora 5-1 (4-0)

Reti: 10´ Farina (B), 15´ Ciccotosto (B), 30´ Farina su rigore (B), 40' Vicoli (B), 55´ Ciccotosto (B), 80´ Stefan (C).

Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Farina, Frangione, Carriero, Benvenga, Ciccotosto, Natarelli, Ranalli, Santoro. All. Maurizio Baiocco





Giovanissimi regionali, River Casale-Bacigalupo 1-2. E´ un successo che pesa tantissimo quello dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che espugnano il campo Celdit di Chieti Scalo battendo con il punteggio di 2-1 il River Casale. Ottimo inizio da parte dei vastesi che nei primi 5 minuti sfiorano il gol in due circostanze, prima con Napoletano (grande parata del portiere locale) e poi con Alberico (clamoroso palo).

I padroni di casa non stanno a guardare e reagiscono sciupando un´incredibile occasione a tu per tu con il portiere ospite Colameo; al 28´ però la Bacigalupo va in vantaggio con un perfetto colpo di testa di Liberatore, si va al riposo

così sullo 0-1.

Nella ripresa al 42´ la squadra di mister Massimo Baiocco raddoppia con un gran tiro di Di Lorenzo che da 30 metri fulmina il portiere locale infilando la palla sotto la traversa; al 48´ il River Casale riapre la partita con un gol di Falcone e negli ultimi 20 minuti prova in tutti i modi a pareggiare.

I vastesi soffrono, ma riescono a contenere gli attacchi dei rosanero portando a casa una vittoria fondamentale su uno dei terreni più difficili del campionato: finisce così 2-1 una bellissima sfida condita da tanto fair play in campo e tra le due panchine. Sorride la Bacigalupo che con una prova gagliarda conquista 3 punti d´oro per la classifica e ottiene il terzo successo consecutivo.

Sull´altro versante il River Casale di mister Ricciuti ha giocato una buona partita e si è messo alle spalle la brutta prestazione di sabato scorso contro la Virtus Vasto: i rosanero, che schierano quasi tutti ragazzi del 2000, hanno dimostrato di essere una squadra molto insidiosa, soprattutto tra le mura amiche. In casa Bacigalupo ora si pensa all´impegno del prossimo fine settimana, quando i ragazzi di mister Massimo Baiocco ospiteranno il Francavilla.





Tabellino

River Casale-Bacigalupo 1-2 (0-1)

Reti: 28´ Liberatore (B), 42´ Di Lorenzo (B), 48´ Falcone (R)

Bacigalupo: Colameo, Maccione, Ciancaglini, Di Lorenzo (Irace), Carulli (Antonino), Napoletano, Galié (De Rosa), Di Virgilio, Alberico, Liberatore (Notarangelo), Piccirilli (Fosco). All. Massimo Baiocco





Campionati Allievi e Giovanissimi regionali. Si è giocata la 7° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.



Allievi girone B. Facile successo per la Giovanile Chieti che regola con un secco 5-1 la Virtus Cupello e resta a +2 sul Poggio degli Ulivi, corsaro a Montesilvano; prima sconfitta stagionale per il Lauretum che perde contro la Spal Lanciano e vede avvicinarsi in classifica il River Casale (4-0 sul Miglianico), la D´Annunzio Marina (2-1 sul Sant´Anna), la Bacigalupo (5-1 sulla Caldora) e la Virtus Vasto (4-2 sul San Salvo). Chiude il quadro del 7° turno la prima affermazione in campionato del Manoppello Arabona che stende con il punteggio di 3-1 il Francavilla.

Classifica allievi girone B: Giovanile Chieti 21, Poggio degli Ulivi 19, Lauretum 16, River Casale 15, D'Annunzio Marina 14, Bacigalupo e Caldora 13, Virtus Vasto 11, Francavilla e Spal Lanciano 9, Acqua e Sapone 8, Manoppello Arabona 5, San Salvo 4, Sant'Anna 3, Virtus Cupello 1, Miglianico 0

Giovanissimi girone B. Netto 5-0 della capolista Poggio degli Ulivi contro i Delfini Biancazzurri che incappano nel primo stop stagionale e vengono agganciati al secondo posto dalla Bacigalupo, che sbanca il terreno del River, e dalla Virtus Vasto, che rifila 12 reti al fanalino di coda Virtus Cupello. Sorridono anche la Giovanile Chieti (2-1 sulla Caldora), la D´Annunzio Marina (1-0 sul Penne), il Francavilla (2-0 sui Quattro Colli) e il Fossacesia (2-1 sul Lauretum), mentre termina in parità San Salvo-Fater Angelini.



Classifica giovanissimi girone B: Poggio degli Ulivi 21, Bacigalupo, Delfini Biancazzurri e Virtus Vasto 16, Giovanile Chieti 14, D'Annunzio Marina e Francavilla 13, Penne 12, River Casale 10, Fater Angelini 8, Caldora 7, Fossacesia e Lauretum 6, San Salvo 4, Quattro Colli 0, Virtus Cupello -1

Loris Napoletano