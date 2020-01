Capistrello-Vasto Marina 3-1. Niente da fare per il Vasto Marina che a Capistrello perde 3-1 e resta fermo a quota 6 punti in classifica, al penultimo posto, davanti a Civitella Roveto e Virtus Cupello a 5.

I padroni di casa passano in vantaggio al 24' con Miccichè e due minuti dopo raddoppiano con Di Virgilio. Al 35' Miccichè sigla la doppietta e nel finale di partita, all'82 Menna accorcia le distanze. Con questi 3 punti il Capistrello sale a 19 e si conferma terza forza del campionato dietro San Nicolò e Avezzano.

Per la squadra allenata da Luigi Baicco, ancora a secco di vittorie, si tratta della terza sconfitta in 9 gare. Mercoledì alle 14.30 all'Aragona per il turno infrasettimanale di Eccellenza, arriva l'Acqua&Sapone, che oggi ha pareggiato 0-0 a Miglianico.

Virtus Cupello-Alba Adriatica 2-0. Prima vittoria in campionato per la Virtus Cupello di Memmo, che in settimana è stato richiamato dalla società per tornare ad allenare i rossoblu dopo la breve parentesi Carbonelli. Entrambe le reti sono arrivate nella ripresa, al 52' con Berardi e al 65' con Alberico, al suo secondo centro stagionale consecutivo, su calcio di rigore.

Una vittoria importante che oltre a dare morale permette alla Virtus Cupello di agganciare il Civitella Roveto, sconfitto all'Aragona oggi dalla Vastese, a quota 5 punti all'ultimo posto in classifica.

Mercoledì alle 14.30 impegno proibitivo in trasferta contro la capolista San Nicolò che oggi ha rifilato 4 gol alla Rosetana sul suo campo.

Montorio-San Salvo 0-2 (Di Luca Di Sciascio). Continua l'ottimo momento dell'U.S.San Salvo che sbanca il terreno del Montorio 88 per 2-0 e conquista il decimo punto nelle ultime 4 giornate. Il tecnico sansalvese Gallicchio deve rinunciare a Felice e Quaranta e schiera dal

primo minuto il 22enne Vitiello, che in settimana ha firmato il contratto con il sodalizio biancazzurro.

A portare in vantaggio il San Salvo è stato il solito Marinelli alla mezz'ora del primo tempo. Il raddoppio è arrivato due minuti dopo e porta la firma proprio del nuovo acquisto Vitiello.

Mercoledì, nel turno infrasettimanale di Eccellenza, i biancazzurri riceveranno al "Bucci" il Miglianico per allungare la serie di risultati positivi e piazzarsi nelle zone nobili della graduatoria.

I risultati della nona giornata di Eccellenza. Capistrello-Vasto Marina 3-1, Miglianico-Acqua&Sapone 0-0, Montorio-San Salvo 0-2, Pineto-Altinrocca 2-2, River Casale-Francavilla 1-1, Rosetana-San Nicolò 0-4, Torrese-Avezzano 1-2, Vastese-Civitella Roveto 2-1, Virtus Cupello-Alba Adriatica 2-0



La classifica. San Nicolò 23, Avezzano 22, Capistrello 19, Torrese 16, Pineto e Vastese 14, Miglianico e San Salvo 13, Alba Adriatica 12, Rosetana e Francavilla 10, Montorio e River Casale 9, Acqua&Sapone e Altinrocca 7, Vasto Marina 6, Civitella Roveto 5 e Virtus Cupello 5



Il prossimo turno, decima giornata, mercoledì 30 ottobre, ore 14.30. Alba Adriatica-Vastese, Altinrocca-River Casale, Avezzano-Montorio, Civitella Roveto-Capistrello, Francavilla-Rosetana, Pineto-Torrese, San Nicolò-Virtus Cupello, San Salvo-Miglianico, Acqua&Sapone-Vasto Marina