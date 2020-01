Non c'è traccia di sostanze stupefacenti in grado di alterare i sensi nel corpo di Patryk Sobczak, il 22enne di origine polacca residente a Rocca San Giovanni morto investito da un'auto nelle prime ore del 9 agosto scorso, al termine della Notte Rosa di Vasto Marina.

A queste conclusioni, secondo l'avvocato Domenico Frattura, legale della famiglia del ragazzo, sarebbero giunti gli esami tossicologici eseguiti nei laboratori di Roma su disposizione del sostituto procuratore di Vasto, Giancarlo Ciani, titolare dell'inchiesta aperta per stabilire le cause di una morte che rimane avvolta dal mistero.

Non è chiaro perché Patrik fosse disteso, addormentato, sulla massicciata di pietre del parcheggio della ex stazione ferroviaria, davanti all'auto che lo ha ucciso: la Fiat Croma di G.S., un professionista di Vasto che, al buio, non vide il giovane e, in manovra, lo travolse involontariamente.