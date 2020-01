La sconfitta rimediata in casa all'esordio stagionale nel campionato di serie C è stata prontamente riscattata. La BCC San Gabriele vince 3-0 a Sambuceto e conquista così i primi punti del campionato. Gara a senso unico, come dimostrano i parziali dei set (25-13/25-16/25-18) con le vastesi che riescono a limitare gli errori in battuta ed attacco, che troppo spesso nell'ultima stagione ne hanno condizionato le prestazioni. Qualche ingenuità in campo si vede ancora, ma vista la giovanissima età delle giocatrici i margini di miglioramento sono davvero ampi.

Partita mai in discussione anche perchè le padrone di casa del Sambuceto hanno commesso una lunga serie di errori, un po' come era accaduto a Mariani e compagne nella prima di campionato contro l'Antoniana. "Mi aspettavo dei segnali dalle ragazze - ha commentato Ettore Marcovecchio - e devo dire che sono arrivati. Possiamo migliorare molto sopratutto nella fase di costruzione, in cui ci sono molte imperfezioni sia tecniche che tattiche. Dopo la brutta gara della scorsa settimana oggi sono più fiducioso per il prosieguo del campionato". In evidenza, nella gara di Sambuceto, Genovesi, De Lena e Moscariello, chiamate ora a dare continuità alle loro prestazioni per diventare punti di riferimento della squadra.

Il calendario del campionato ora prevede ben 3 sfide casalinghe consecutive per la formazione vastese. Sarà necessario conquistare tanti punti per dare sostanza alla classifica.