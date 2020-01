Importante successo interno per il Real Tigre, che dopo aver superato in casa due settimane fa il Lauretum, torna alla vittoria contro il Silvi e sale a 8 punti in classifica.

Nel primo tempo la squadra di Liberatore va vicino al vantaggio in due occasioni, prima con Sabatini di testa e poi con Di Martino che sfiora l'incrocio. Nella ripresa altre due occasioni, con Ferrazzo e Lupo, ma il gol non arriva.

Al 71' Fantasia dalla sinistra calcia in porta e colpisce il palo, sul rimpallo arriva Di Matteo che insacca. Nel finale Ferrazzo e Antonino hanno la possibilità di raddoppiare ma non ci riescono. Un successo che conferma le qualità di questa squadra e che l'obiettivo salvezza è assolutamente alla portata dei gialloneri.

Il Real Tigre tornerà in campo domenica 3 novembre alle 14.30 in trasferta contro il Fossacesia.

Tabellino

Real Tigre-Silvi 1-0 (0-0)



Reti: 71’ Di Matteo (Real Tigre)



Real Tigre: Smerilli, Lanfranchi, Sabatini, Monteferrante, Di Foglio, Antonino, Di Laudo, Sanconcordio (58’ Ferrazzo), Lupo, Fantasia (80’ Ciancaglini), Di Martino (66’ Di Matteo). A disposizione Farina, D'Aiello, Menabuoni, Carlucci, Allenatore Liberatore

Silvi: Fargione, Di Gregorio, Di Furia, Di Simone, Xhepa (68’ Vianale), Sablone, Ferretti (80’ Cammisa), Di Dio, Pingiozzi, Di Blasio (63’ Cichella), Fideli. A disposizione Laudazio, Florindi, Ruggieri, Cyrbja. Allenatore Alessandroni

Arbitro: Mattia Dell’Orso di Pescara (Mastronardi e Di Teodoro di Lanciano)

I risultati della nona giornata del campionato di Promozione, girone B. Borrello-Torrese 2-1, Castiglione Val Fino-Castello 2000 3-1, Moscufo-Guardiagrele 2-1, Pacentro-Folgore Sambuceto 1-1, Passo Cordone-Fossacesia 1-0, Penne-Pratola 2-2, Real Tigre-Silvi 1-0, Valle Del Foro-Lauretum 2-0, Virtus Ortona-Val Di Sangro 1-3

La classifica. Val Di Sangro 19, Borrello e Torrese 18, Virtus Ortona e Valle Del Foro 17, Castiglione Val Fino 16, Penne 15, Fossacesia 13, Folgore Sambuceto e Guardiagrele 11, Castello 2000, Passo Cordone e Silvi 10, Moscufo 9, Lauretum, Pecentro e Real Tigre 8, Pratola 1.

Il prossimo turno, domenica 3 novembre, ore 14.30. Castello 2000-Borrello, Folgore Sambuceto-Castiglione Val Fino, Fossacesia-Real Tigre, Guardiagrele-Pacentro, Lauretum-Passo Cordone, Pratola-Moscufo, Silvi-Penne, Torrese-Virtus Ortona, Val Di Sangro-Valle Del Foro