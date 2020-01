Finisce 2-1 all'Aragona per la Vastese contro il Civitella Roveto, che colpisce due pali. Soffrono i biancorossi ma conquistano la seconda vittoria consecutiva e tornano al successo tra le mura amiche che mancava dalla prima giornata.

Padroni di casa sotto 1-0 al 2' quando gli ospiti passano in vantaggio con Maiorano, il pareggio arriva al 42' con una punizione di Soria, vantaggio all'81' grazie ad un colpo di testa di Irmici. 3 punti che fanno salire in classifica la squadra di Mario Lemme a quota 14.

Mercoledì alle 14.30 turno infrasettimanale di campionato, per la Vastese impegno in trasferta contro l'Alba Adriatica.





La partita. La Vastese è reduce dall'esaltante vittoria esterna di Avezzano, gli ospiti sono penultimi a 5 punti e nell'ultimo turno sono stati sconfitti in casa 1-0 dal River Casale. Arbitra Stefano Papa di Chieti coadiuvato dagli assistenti Alessandro Martelli e Carmine Martelli di Lanciano.

La formazione scelta da Lemme è quella provata alla vigilia, la stessa della vittoria al Dei Marsi, con Cialdini tra i pali, Triglione e Berardi terzini, Benedetti e Irmici centrali, davanti alla difesa la coppia Battista-D’Adamo, Avantaggiato più avanti, con Antignani prima punta e Soria e Di Vito larghi. Spagnuolo e Torres non al meglio vanno in panchina. In tribuna Napolitano, Catenaro, Galiè e Di Santo infortunato. Gli ospiti sono guidati da Matteo Vullo, figlio d’arte, suo padre Salvatore è un ex giocatore di Serie A, oggi allenatore. In campo il capocannoniere del torneo di Eccellenza, Maiorano, autore di 7 reti.

La Vastese gioca ancora con la maglia bianca perchè stabilito dal direttore di gara, non avendo gli ospiti altre divise oltre a quella rossoblu. L'affluenza di pubblico all'Aragona è bassa, circa 200 gli spettatori. Prima del calcio d’inizio viene osservato un minuto di raccoglimento per Michele Marinucci, conosciuto come Lino, grande tifoso biancorosso, scomparso venerdì a 48 anni. La curva d’Avalos lo ricorda con lo striscione Ciao Lino, r.i.p.

Padroni di casa subito in avanti al primo minuto, Avantaggiato serve Soria a sinistra che crossa per Antignani che conclude, Cattenari para. La partita si mette immediatamente in salita per la squadra di Lemme, al 2' sul ribaltamento di fronte in contropiede Maiorano, servito da Sabatini, di pallonetto scavalca Cialdini. Difesa della Vastese colta di sorpresa.

Al 3' i biancorossi provano a reagire, Soria mette in mezzo dalla sinistra un pallone invitante per Di Vito che non ci arriva, all' 8' Irmici parte dalla difesa sulla fascia, passa a Soria in avanti che mette al centro dove Antignani spara fuori dalla distanza, al 12' palo del Civitella Roveto, su calcio di punizione dalla lunetta Salvati colpisce il legno alla sinistra di Cialdini.

Il gioco è molto spezzettato e la Vastese non riesce ad essere pericolosa in avanti fino a quando al 28' Triglione dalla destra mette in mezzo una bella palla per Antignani in area che calcia al volo e davanti al portiere avversario non centra lo specchio.

Al 35' Montanari al limite dell'area commette fallo su Soria, punizione per la Vastese, batte Antignani, Cattenari para in due tempi. Poco gioco e poche idee per i biancorossi che non hanno ancora metabolizzato il gol preso a freddo e inaspettatamente, pur provandoci la squadra di Lemme non riesce a reagire.

Al 42' la svolta dell'incontro, fallo su Avantaggiato, l’arbitro Papa di Chieti concede la punizione, batte Soria che colpisce il palo esterno, poi la sfera sbatte sulla schiena del portiere ed entra, è 1-1. Per l’attaccante vastese è il quinto gol in campionato.

Nella ripresa si vede una Vastese più convinta e determinata, ma anche il Civitella Roveto ha le sue buone opportunità, confermando di non essere squadra da penultimo posto. Al 49' cross di Berardi dalla sinistra, testa di Antignani, ma la palla si perde sul fondo, al 50' Soria entra in area dalla destra e calcia forte impegnando Cattenari.

Al 52' la girata di Salvati si stampa sul palo, al 55' entra Miani per Avantaggiato, la Vastese si spinge in avanti per cercare la rete del vantaggio. Al 60' corner dalla destra, batte Di Vito, Miani colpisce di testa da distanza ravvicinata, l'estremo difensore avversario è ancora reattivo e neutralizza con una bella parata.

Al 69' Torres, che rientra dopo l'infortunio, prende il posto di Antignani, al 74' dalla sinistra Battista serve il nuovo entrato Torres che conclude a lato con una rovesciata perfetta, al 75' è l'argentino a ricevere in area, si gira e manda sopra la traversa, al 80' la punizione di Torres di sinistro deviata dalla barriera impegna il portiere che devia in angolo, sugli sviluppi del corner i biancorossi passano in vantaggio. Batte Di Vito, arriva Irmici che insacca di testa, per il difensore di San Severo è la prima rete in campionato. Gli ospiti si lamentano con l'arbitro per un fallo di Torres su un avversario.

All'82' brivido per la Vastese, quando una conclusione di Campanella sfiora il palo, al 84' viene espulso Vullo, allenatore del Civitella Roveto, per proteste, tre minuti dopo la stessa sorte tocca a D'Adamo con un rosso diretto, poi dopo 6 minuti di recupero arriva il fischio finale e la Vastese festeggia con i suoi tifosi una vittoria sofferta, strappata con i denti, ma fondamentale per il prosieguo del campionato.

Mercoledì si torna in campo alle 14.30 per il turno infrasettimanale di campionato in trasferta contro l'Alba Adriatica oggi sconfitta 2-0 fuori casa dalla Virtus Cupello.





Clicca qui per la cronaca live dell'incontro.

Tabellino

Vastese-Civitella Roveto 2-1 (1-1)

Reti: 2’ Maiorano (Civitella Roveto), 42’ Soria (Vastese), 81’ Irmici (Vastese)

Vastese: Cialdini, Triglione, Berardi, Battista, Irmici, Benedetti, D’Adamo, Avantaggiato (55’ Miani), Antignani (69’ Torres), Soria (88’ Spagnuolo), Di Vito. A disposizione Cianci, Cardone, Balzano, Pantalone. Allenatore Mario Lemme

Civitella Roveto: Cattenari, Ranieri, Montanari, Campanella, D’Amico, Zaurrini, Santucci, Baldassarre (16’ Tavani), Salvati (66’ Alfano), Maiorano, Sabatini (73’ Di Poggiovalle). A disposizione Esposito, Maceroni, Aldrovandi, Mascioli. Allenatore Matteo Vullo

Arbitro: Stefano Papa di Chieti, (Alessandro Martelli, Carmine Martelli di Lanciano)

Ammoniti: Soria (Vastese), Salvati (Civitella Roveto), Maiorano (Civitella Roveto), Cattenari (Civitella Roveto), Battista (Vastese), Campanella (Civitella Roveto), Alfano (Civitella Roveto)

Espulsi: 84’ Vullo (allenatore Civitella Roveto), 87’ D’Adamo (Vastese)

I risultati della nona giornata di Eccellenza. Capistrello-Vasto Marina 3-1, Miglianico-Acqua&Sapone 0-0, Montorio-San Salvo 0-2, Pineto-Altinrocca 2-2, River Casale-Francavilla 1-1, Rosetana-San Nicolò 0-4, Torrese-Avezzano 1-2, Vastese-Civitella Roveto 2-1, Virtus Cupello-Alba Adriatica 2-0



La classifica. San Nicolò 23, Avezzano 22, Capistrello 19, Torrese 16, Pineto e Vastese 14, Miglianico e San Salvo 13, Alba Adriatica 12, Rosetana e Francavilla 10, Montorio e River Casale 9, Acqua&Sapone e Altinrocca 7, Vasto Marina 6, Civitella Roveto 5 e Virtus Cupello 5



Il prossimo turno, decima giornata, mercoledì 30 ottobre, ore 14.30. Alba Adriatica-Vastese, Altinrocca-River Casale, Avezzano-Montorio, Civitella Roveto-Capistrello, Francavilla-Rosetana, Pineto-Torrese, San Nicolò-Virtus Cupello, San Salvo-Miglianico, Acqua&Sapone-Vasto Marina