Il gruppo comunale della Protezione Civile di Vasto questa mattina ha pulito la spiaggia di Punta Penna. "L'arenile è stato passato al setaccio - spiega il responsabile Eustachio Frangione - raccogliendo, e questa non è una prassi, anche le minuterie . Sono stati riempiti 5 cassoni del PickUp arrivando fino alla spiaggia di Libertini.

La parte iniziale, nei pressi del Porto di Punta Penna, era in condizioni ottime, ma è sul versante di Punta Aderci, il più nascosto, che i volontari hanno trovato brutte sorpresa. I rifiuti poi, per quello che è stato possibile, sono stati differenziati conferendo ad esempio decine e decine di bottiglie di plastica nell'apposita campana". Con il gruppo dei volontari anche l'assessore comunale Marco Marra. Non è la prima volta che la Protezione Civile di Vasto è protagonista di iniziative di questo genere, già in passato aveva svolto attività simili.