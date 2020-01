Casalanguida-Incoronata Calcio Vasto 0-1. I vastesi vittoriosi nella trasferta di Casalanguida ultimo in classifica, non senza difficoltà, raggiungono il terzo posto in classifica a quota 13 punti. La gara è equilibrata con la squadra casalinga motivata e vogliosa di riscattarsi dalla non brillante partenza di campionato.

Molti errori di impostazione da entrambe le parti, dopo aver scampato un paio di rischi sotto porta l'Incoronata passa con Priolo al 25' con una rete di testa, ben appostato al centro dell'area. Dopo il vantaggio i vastesi mancano il secondo gol prima con Verrone che trova lo spazio per calciare dal limite ma il portiere para, poi con Priolo che non è lesto a calciare in porta dopo essersi liberato bene in area di rigore avversaria.

Nella seconda frazione l'Incoronata scende leggermente di tono e concentrazione rischiando in qualche mischia, da registrare la buona prestazione del portiere biancorosso Benedetti che ha dato sicurezza al reparto difensivo vastese.

Prima del finale occasione per Mastrangioli che sfuma di un soffio sotto porta. Vittoria importante che mantiene i biancorossi in alta quota. Sabato a Vasto nel prossimo turno alle 14.30 al campo sportivo di Vasto Marina arriva il San Buono secondo in classifica che oggi tra le mura amiche ha superato 2-0 il Furci.





Casalanguida-Incoronata Calcio Vasto 0-1

Rete: 25' Priolo (Incoronata Calcio Vasto)



Formazione Incoronata: Benedetti, Stivaletta, Lanzano, Valentini, Calvano, Mastrangioli, Gabriele, Bevilacqua, Verrone, Fioravante, Priolo. A disposizione Galante, Cupido, Talia, Romilio, Marra, Della Penna, Campitelli. Allenatore Francesco Mucci





I risultati della sesta giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G. Casalanguida-Incoronata Calcio Vasto 0-1, Fossacesia 90-Fresa Calcio 2-1, Gissi-Gs Montalfano 3-1, Mario Turdò-Colledimezzo 2-2, Paglieta-Mario Tano 3-1, Real Montalfano-Valle del Treste Liscia 2-1, San Buono Calcio-Furci 2-0

La classifica. Real Montalfano 15*, San Buono Calcio 14, Incoronata Calcio Vasto 13, Paglieta 12, Montalfano 10, Gissi 10, Fresa Calcio 7*, Colledimezzo 7, Mario Turdò 7, Mario Tano 4*, Furci 4, Fossacesia 90 4*, Valle del Treste Liscia 3, Casalanguida 3 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 3 novembre, ore 14.30. Casalanguida-Paglieta, Colledimezzo-Gissi, Fresa Calcio-Mario Tano, Furci-Real Montalfano, Incoronata Calcio Vasto-San Buono Calcio, Gs Montalfano-Fossacesia 90, Valle del Treste Liscia-Mario Turdò





Real Porta Palazzo-Sporting Vasto 5-0. La squadra di Enzo Pomilio si aggiudica il derby vastese e si piazza al secondo posto in classifica con 7 punti, alle spalle della capolista Virtus Rocca San Giovanni, oggi 2-0 interno al Tufillo, a punteggio pieno.

Ottima gara quella disputata dai gialloneri sempre aggressivi e propositivi in avanti, con assist precisi per il bomber D’Agostino. Lo Sporting, che sin dall'inizio ha subito la netta superiorità dell'avversario, ha provato a contrastare i rivali, ma non c'è stato nulla da fare.



Il primo tempo si chiude sul 3-0, nella ripresa le altre due marcature, ma il passivo per lo Sporting, mai in partita, poteva essere maggiore. In gol per i gialloneri Cinquina, al terzo centro in altrettante partite, che ha dedicato la rete al presidente Zillotti, poi Cristini, Forgione e D'Agostino, autore di una doppietta. Terza sconfitta per lo Sporting Vasto ultimo in classifica a 0 punti, che ha dovuto fare a meno di Papacciuoli, squalificato per tre giornate.Dalla prossima gara ci saranno novità per la formazione di Sergio Melluso.





Di seguito le formazioni delle due squadre.

Real Porta Palazzo: Di Biase, Turri, De Felice, Memmo, Bolognese, Paolino, Stivaletta, Teti, Forgione, Cristini, Cinquina. A disposizione Trofino, Nocciolino, Fiore, Mazzetti, D’Agostino, Sticca. Allenatore Enzo Pomilio.



Sporting Vasto: Flaminio, Fabrizio, Marchesani, Ferretti, Selim, D’Adamo, Pagliaro, Aboul, Bevilacqua, Tana, Esposito. A disposizione Fiadoni, Di Camillo, Murgui, Pachioli, Carbone, Galante, Hikin. Allenatore Sergio Melluso.



Nel prossimo turno, domenica 3 novembre ore 14.30, il Porta Palazzo andrà a fare visita alla Dinamo Roccaspinalveti che oggi ha pareggiato 1-1 a Guilmi, mentre lo Sporting ospiterà i Lupi Marini di Torino Di Sangro sconfitti oggi in casa 4-2 dalla Casalese.





I risultati della terza giornata. Terza Categoria Vasto. Guilmi-Dinamo Roccaspinalveti 1-1, Lentella-Carunchio 2-3, Lupi Marini-Casalese 2-4, Odorisiana-Real Alto Vastese 1-1, Real Porta Palazzo-Sporting Vasto 5-0, Virtus Rocca San Giovanni-Virtus Tufillo 2-0.



La classifica. Virtus Rocca San Giovanni 9, Real Porta Palazzo 7, Guilmi 5, Odorisiana 5, Carunchio 5, Casalese 5, Virtus Tufillo 4, Real Alto Vastese 4, Lentella 1, Lupi Marini 1, Dinamo Roccaspinalveti 1, Sporting Vasto 0



Il prossimo turno, domenica 3 novemnre, ore 14.30. Carunchio-Virtus Rocca San Giovanni, Casalese-Odorisiana, Dinamo Roccaspinalveti-Real Porta Palazzo, Real Alto Vastese-Lentella, Sporting Vasto-Lupi Marini, Virtus Tufillo-Guilmi