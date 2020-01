Non riesce ad andare oltre la 14ª posizione Andrea Iannone nel Gran Premio di Giappone, penultima prova stagionale. Dopo il caos provocato dal maltempo nei giorni di prove, nella gara sul circuito di Motegi è Jorge Lorenzo a vincere davanti a Marc Marquez, continuando a tenere aperti i giochi per il Mondiale. Ora, nell'ultima gara dell'anno, a Valencia, Marquez avrà 18 punti di vantaggio da amministrare nei confronti del connazionale e, a meno di catastrofi, non avrà difficoltà ad aggiudicarsi il titolo nella sua stagione d'esordio.

Iannone, dopo il 15° tempo staccato nella mega-sessione di prove, non riesce ad andare oltre la 14ª posizione in gara, precedendo l'altro ducatista non ufficiale Pirro. Il pilota vastese ora dovrà cercare di concludere nel migliore dei modi questa stagione. che facile non è stata tra infortuni e problemi tecnici. Poi ci sarà tempo di capire cosa accadrà nel prossimo campionato, quando tutti si aspettano di poterlo vedere tra i protagonisti delle gare e non costretto a lottare in posizioni che poco contano. Dipenderà anche dai progetti di Ducati e dalla sua attuale squadra, il team Energy Pramac.

L'ordine d'arrivo: Lorenzo, Marquez, Pedrosa, Bautista, Bradl, Rossi, Crutchlow, Smith, Hayden, Dovizioso, Nakasuga, Edwards, De Puniet, Iannone, Hernandez, Barbera, Aoyama, Petrucci, Laverty, Corti, Cudlin, Staring. NC: Espargaro, Scassa, Pesek