"Mi sento di chiedere a tutti di dare una delega piena ai giovani. Ma i giovani devono dimostrare di essere giovani". E' il monito lanciato dal sindaco, Luciano Lapenna, ai congressisti riuniti al Gulliver Center di via Incoronata per eleggere il segretario del Partito democratico di Vasto.

Il primo cittadino ha parlato di "un partito sfinito perché non ha raggiunto il risultato che pensava di cogliere" alle elezioni nazionali dello scorso febbraio. "Sfinito per le divisioni a livello provinciale, regionale e locale". E sulla conferma di Del Casale: "E' questo lo sforzo per unire il partito?". Poi altre domande: "Un direttivo composto guardando a questo partito ci aiuterà? Il Pd è un grande partito riformista e progressista. Oppure è un direttivo che ci consentirà si chiudere in armonia questo congresso? Mi sento di chiedere a tutti di dare una delega piena ai giovani. Ma i giovani devono dimostrare di essere giovani. Bisogna stare vicino al segretario, non per ottenere uno strapuntino, ma nell'interesse di Vasto e del partito. Guai a rimanere pensando alle carriere personali: sarebbe il suicidio del Pd".

A Lapenna risponde il renziano Domenico Molino: "Il sindaco ha parlato di fragile armonia. Ciò che è fragile è anche prezioso. Questi due anni di segreteria hanno fatto sì che si potesse essere ascoltati per poi giungere a una sintesi. Ritengo finito il periodo delle guerre".

Molino replica anche a Giuseppe Forte, secondo cui la conferma della segreteria "è stata barattata con promesse di candidature alle elezioni regionali".

"Non è una spartizione", ribatte il consigliere comunale. "Vasto ha la necessità di individuare la persona che possa rappresentare Vasto alla Regione. Io mi sono messo a disposizione ma, in ogni caso, bisogna mettere da parte i personalismi".